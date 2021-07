Giuly : “Navas / Donnarumma ? Ça va être ingérable”

Dans les prochaines semaines, le PSG va compter deux gardiens de très haut niveau dans son effectif avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Un casse-tête pour Mauricio Pochettino et un choix qui pourrait créer des problèmes. C’est la pensée de Ludovic Giuly. “C’est compliqué d’entrée de jeu, si déjà dans le vestiaire tu as Neymar contre toi, Navas forcément qui a fait une superbe saison. C’est à ne rien y comprendre, lance l’ancien Parisien (2008-2011) dans Téléfoot. Déjà, tu te mets une balle dans le pied, quand tu arrives avec un deuxième gardien de ce talent-là, lui dire ”tu vas t’asseoir sur le banc”, c’est impossible. Ça va être ingérable !”