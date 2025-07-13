Désiré doué
Désiré Doué élu meilleur jeune de la Coupe du monde des clubs

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 juillet 2025

Ce soir, le PSG s’est largement incliné contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0). Un joueur du PSG a été récompensé malgré ce revers, Désiré Doué a été élu meilleur jeune de la compétition.

Le PSG rêvait de s’offrir un cinquième titre lors de cette saison 2024-2025. Mais en finale de la Coupe du monde des clubs, le club de la capitale s’est lourdement incliné contre Chelsea (3-0). Les Parisiens ont été méconnaissables et se sont logiquement inclinés. Titulaire ce soir, Désiré Doué est celui qui s’est procuré les meilleures occasions parisiennes. En début de match, il s’est montré trop altruiste en voulant servir Achraf Hakimi alors qu’il aurait pu y aller tout seul. Ensuite, il a vu Sanchez stopper sa tentative à l’extérieur de la surface. 

Un lot de consolation

À l’issue de la rencontre, la FIFA a décerné les récompenses de la Coupe du monde des clubs. Et le numéro 14 du PSG a été élu meilleur jeune de la compétition. L’international français a été titulaire lors des sept matches de la compétition et a marqué un but, lors du quart de finale contre le Bayern Munich. Déjà élu meilleur jeune de la Ligue des champions, Désiré Doué termine bien la saison de façon individuelle, mais il aura très certainement préféré repartir avec un autre trophée des États-Unis

