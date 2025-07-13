Mercato – Lucas Beraldo souhaite quitter le PSG

Titulaire lors des deux derniers matches du PSG, Lucas Beraldo aurait demandé à quitter le PSG, lui qui souhaiterait avoir un statut de titulaire dans les grands matches.

Depuis son arrivée au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo n’a pas un statut de titulaire indiscutable au sein du club de la capitale. L’international brésilien est devancé par la charnière centrale titulaire, Marquinhos-Willian Pacho. Le numéro 4 du PSG serait frustré par sa situation au sein du club de la capitale. Selon les informations de L’Equipe, Lucas Beraldo aurait demandé un départ lors de ce mercato estival à ses dirigeants. Il aurait adressé cette requête lors de cette Coupe du monde des clubs.

Le PSG ne fermera pas la porte mais…

« S’il se sent bien à Paris et ne cache pas son épanouissement dans un contexte sportif qu’il sait particulièrement compétitif. Mais Beraldo, s’il a disposé d’un temps de jeu loin d’être négligeable (38 matches toutes compétitions confondues, 2 683 minutes), a pu mesurer cette saison l’écart qui le séparait de la concurrence lors des matches importants », avance le quotidien sportif. Apparu seulement lors de 4 des 17 matches de Ligue des champions, le numéro 4 du PSG souhaite postuler à un statut de titulaire sur ce type de grandes échéances. La manière dont il a assumé ce rôle lors du quart de finale aller face à Aston Villa (3-1, le 9 avril) l’a renforcé dans sa conviction. La direction parisienne, nécessairement surprise par cette décision et fidèle à sa méthodologie de ne construire un groupe qu’avec des joueurs pleinement engagés dans le projet, a validé le principe d’un départ. Mais sous certaines conditions. Et pas des moindres. D’abord, la finalisation du dossier menant à l’Ukrainien de Bournemouth, Illia Zabarnyi (22 ans). Les deux parties ne sont plus très loin d’un accord. Seconde condition : un montant correct. Après avoir disputé 62 matches avec le PSG, Beraldo est un joueur dont la valeur a augmenté. Il faudra débourser a minima 30 millions d’euros pour recruter le central. Un montant qui ouvre, sur un marché des axiaux gauchers de haut niveau pas si large, des perspectives certaines, indique L’Equipe.