Le PSG s’incline largement en finale de Coupe du monde des clubs

Ce dimanche soir, le PSG affrontait Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs avec pour ambition de réaliser un quintuplé historique. Mais les Parisiens ont échoué.

Le PSG était à une marche de rendre cette saison 2024-2025 encore plus légendaire. Après ses victoires en Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions, le club parisien visait un quintuplé historique avec cette Coupe du monde des clubs. Pour cela, les champions d’Europe devaient venir à bout du Chelsea d’Enzo Maresca. Et pour cela, le coach Luis Enrique avait décidé d’aligner le même onze que lors de la claque infligée au Real Madrid en demi-finales (4-0). Lucas Beraldo était une nouvelle fois titulaire en raison de la suspension de Willian Pacho tandis que le meilleur buteur Ousmane Dembélé enchaînait une deuxième titularisation de suite avec les Rouge & Bleu.

Le résumé du match

Rapidement dans cette rencontre, Chelsea a montré son envie de presser très haut le PSG. Gênés, les Rouge & Bleu ont vu Cole Palmer s’échauffer avec une frappe qui a frôlé le poteau de Gianluigi Donnarumma (8e). Dans la foulée, Désiré Doué aurait pu donner un avantage contre le court du jeu avec deux nettes occasions mais l’international français s’est d’abord montré trop altruiste (16e) et a ensuite a vu son tir à l’entrée de la surface être détournée par Robert Sanchez (18e). Puis, le show Cole Palmer a débuté avec un doublé sur deux finitions cliniques (1-0, 22e; 2-0, 30e) face à des Parisiens dépassés physiquement. Et le coup de massue est venu juste avant la pause. Sur un service de Cole Palmer, João Pedro a parfaitement conclu d’un piqué pour assommer les champions d’Europe (3-0, 43e). Un résultat cruel à la pause pour une équipe parisienne épuisée après cette saison intense (3-0).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Luis Enrique ont affiché un meilleur visage mais ont buté à trois reprises sur un Robert Sanchez en feu face à Khvicha Kvaratskhelia (48e), Ousmane Dembélé (52e) et Vitinha (59e). Solide défensivement, Chelsea aurait pu également aggraver la marque mais Liam Delap est tombé à deux reprises sur un Gianluigi Donnarumma vigilant (68e, 80e). Frustrés, les Parisiens ont terminé la rencontre à dix après un tirage de cheveux de João Neves sur Marc Cucurella. Le PSG s’incline largement face à Chelsea (3-0) mais a réalisé une saison 2024-2025 qui restera à jamais dans l’histoire du club.

Fil du match

0′ Après cette cérémonie, le coup d’envoi est donné par Chelsea. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Les Blues mettent la pression sur le porteur parisien en ce début de match.

5′ Chelsea gêne énormément le PSG avec un gros pressing. Pour l’instant, les Parisiens tiennent face au bon début de match des hommes d’Enzo Maresca.

8′ La première grosse occasion pour Chelsea. Après une belle combinaison dans la surface parisienne, Palmer voit son tir passer juste à côté du poteau de Donnarumma. Premier vrai danger devant le but du PSG.

16′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG ! Trouvé au second poteau sur un centre à ras-de-terre de Ruiz, Doué, trop altruiste, préfère servir Hakimi mais Cururella dégage au loin.

17′ Les Parisiens sont mieux depuis quelques minutes.

18′ La frappe de Doué à l’entrée de la surface est détournée par Sanchez !!! Deux grosses occasions coup sur coup pour les Rouge & Bleu.

22′ Ouverture du score de Chelsea par Cole Palmer (1-0). Gusto profite d’une erreur de Nuno Mendes et sert Palmer à l’entrée de la surface. La finition de l’Anglais est clinique.

25′ Première pause fraîcheur au MetLife Stadium sous les 35°C de New York.

30′ Deuxième but de Chelsea et doublé de Cole Palmer avec une nouvelle finition clinique (0-2). Les Parisiens sont punis face à l’efficacité des Blues.

34′ Les Parisiens sont en grande difficulté dans l’impact physique.

39′ Les Rouge & Bleu n’ont pas l’énergie nécessaire pour répondre à l’intensité mise par les joueurs de Chelsea.

40′ Sanchez anticipe bien un centre vers Doué pour repousser le danger des deux poings. Sur le contre, Neto joue très mal le coup.

43′ Le coup de massue pour le PSG juste avant la pause avec le troisième but signé Joao Pedro sur un service de Palmer (3-0). Beaucoup trop d’erreurs techniques pour les Parisiens.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+3 Sur un centre d’Hakimi, J.Neves arrive à mettre la tête mais Sanchez s’interpose.

45’+6 C’est la pause au MetLife Stadium. Complètement dépassé et épuisé, le PSG est mené de trois buts par Chelsea (3-0). Luis Enrique devra apporter de la fraîcheur physique à cette équipe émoussée.

46′ La seconde période débute. Aucun changement de la part de Luis Enrique qui décide de repartir avec le même onze.

47′ Lancé sur son côté gauche, Nuno Mendes tente de servir F.Ruiz mais Sanchez anticipe bien et sort pour capter le ballon.

48′ Après avoir bien fixé Gusto, Kvaratskhelia frappe mais Sanchez détourne difficilement. Les Parisiens sont bien revenus dans cette seconde période.

52′ QUELLE PARADE DE SANCHEZ !!! Après un petit festival de Doué sur la droite, le centre du Français arrive sur Dembélé dont le tir en première intention est détourné du bout des doigts par le portier des Blues.

54′ Paris tente de plus en plus sa chance et récupère plus haut les ballons.

58′ Premier changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Barcola.

59′ Pas attaqué, Vitinha tente sa chance de loin mais Sanchez détourne en corner. Le portier de Chelsea réalise un grand match.

65′ Chelsea est solide défensivement pour repousser toutes les actions offensives parisiennes.

68′ Sur son premier ballon, l’attaquant Delap avance balle au pied et arme une frappe enroulée mais Donnarumma réalise un arrêt magnifique.

70′ La deuxième pause fraîcheur de cette rencontre. Ça se corse pour les Rouge & Bleu.

72′ Triplé changement pour le PSG. Hakimi, Ruiz et Doué cèdent leur place à Zaïre-Emery, Mayulu et Ramos.

75′ Le PSG enchaîne les centres dangereux mais la défense de Chelsea repousse tout.

80′ Donnarumma sauve le PSG d’une humiliation face à Delap. Beraldo est en grande difficulté.

84′ Carton rouge pour J.Neves après une faute de frustration sur Cucurella et lui avoir tiré les cheveux.

89′ Gonçalo Ramos se manque face au but de Chelsea.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+4 Carton jaune pour Nuno Mendes après une grosse faute en retard sur Nkunku.

90’+5 C’est terminé, le PSG s’incline largement face à Chelsea dans cette finale de Coupe du monde des clubs (3-0) et ne réalisera pas le quintuplé. Malgré cette sèche défaite, les joueurs de Luis Enrique auront réalisé une saison 2024-2025 historique.

Feuille de match Chelsea / PSG

Finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : MetLife Stadium​ – Horaire : 21h (heure française) – Diffuseurs :TF1 et DAZN – Arbitre principal : Alireza Faghani – Buts : Palmer (22e, 30e), J.Pedro (43e) – Cartons : Neto (35e), Caicedo (36e), Gusto (40e), Colwill (82e) J.Neves (85e, rouge), Nuno Mendes (90’+4).

Le XI de Chelsea : Sanchez – Chalobah, Colwill, Cucurella – James (c) (Dewsbury-Hall, 77e), Caicedo, E.Fernandez (Santos, 61e), Gusto – Palmer, Neto (Nkunku, 77e), João Pedro (Delap, 68e) Remplaçants : Jorgensen, Penders, Slonina, Adarabioyo, Delap (68e), Jackson, Santos (61e), Nkunku (77e), Sarr, Dewsbury-Hall (77e), Anselmino, George, Acheampong, Guiu, Lavia

: Sanchez – Chalobah, Colwill, Cucurella – James (c) (Dewsbury-Hall, 77e), Caicedo, E.Fernandez (Santos, 61e), Gusto – Palmer, Neto (Nkunku, 77e), João Pedro (Delap, 68e) Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi (Zaïre-Emery, 72e), Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Mayulu, 72e) – Doué (G.Ramos, 72e), Dembélé, Kvaratskhelia (Barcola, 58e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Barcola (58e), Moscardo, Kamara, Kimpembe, Lee, Mayulu (72e), G.Ramos (72e), Zaïre-Emery (72e), Mbaye

: Donnarumma – Hakimi (Zaïre-Emery, 72e), Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Mayulu, 72e) – Doué (G.Ramos, 72e), Dembélé, Kvaratskhelia (Barcola, 58e)