Marquinhos : « On a été un peu en dessous de ce que l’on peut faire »

En finale de la Coupe du monde des clubs, un PSG méconnaissable s’est logiquement incliné contre Chelsea. Les Parisiens terminent leur saison 2024-2025 sur une lourde défaite (3-0).

Qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait Chelsea à ce stade de la compétition. Alors qu’il avait réussi un très bon tournoi, le club de la capitale est tombé sur une équipe de Chelsea bien meilleure et réaliste qui a réussi à tromper à trois reprises Gianluigi Donnarumma (3-0). Les Parisiens ne termineront pas leur saison historique par un nouveau titre. Au micro de DAZN, Marquinhos est revenu sur cette défaite parisienne.

« Ils étaient très efficaces sur les occasions qu’ils ont eu »

« Je pense qu’ils ont bien travaillé sur notre petite faiblesse. Tactiquement, ils nous ont énormément mis en difficulté en première mi-temps. On a mis du temps à réagir. C’est des choses que l’on va apporter pour la suite. Toutes les équipes vont nous étudier, vont savoir ce que l’on fait de bien et ce que l’on fait de mauvais. C’est à nous maintenant d’être toujours au top dans nos performances. Aujourd’hui, je pense que la bataille physique, Chelsea l’a remporté, surtout en première mi-temps. Ils ont gagné beaucoup de duels. Ils ont été là dans les duels. Nous, on a été un peu en dessous de ce que l’on peut faire. On l’a payé sur le résultat lors d’une première mi-temps difficile pour nous. Ils étaient très efficaces sur les occasions qu’ils ont eu. Ça change le résultat. On a vu lors de la finale de la Champions League, on a été efficace, contre le Real et le Bayern aussi. Ça change tout. On a eu des opportunités, mais on n’a pas réussi à marquer. Derrière, on n’a pas été efficace en première mi-temps et on le paye sur le résultat. Un message aux supporters après cette saison ? Les supporters sont toujours-là avec nous, dans les bons et les mauvais moments. On voulait vraiment remporter ce match et ramener ce trophée à Paris. C’est un trophée qui se joue tous les quatre ans, on avait une opportunité en or. On ne sait pas si on sera encore là pour la prochaine Coupe du monde. Je suis désolé, c’est dommage pour nous. Mais cela n’enlève rien de la saison de fou que l’on a faite. C’étaient des moments incroyables. Je pense que les supporters sont fiers de cette équipe, même si on a perdu aujourd’hui. On a perdu avec nos forces, notre philosophie. On ne s’est pas caché, on a essayé de faire notre jeu. Chelsea mérite, ils ont été plus efficaces que nous. »