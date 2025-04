EdF : Quand Didier Deschamps chambre déjà Désiré Doué

Pour son premier rassemblement en Equipe de France, Désiré Doué n’a pas échappé à un petit chambrage de Didier Deschamps.

En cette trêve internationale du mois de mars 2025, Désiré Doué connaît son premier rassemblement en Equipe de France. Ce dernier a débuté ce lundi 17 mars à Clairefontaine. Le nouveau Bleu est arrivé avec son coéquipier en club, Warren Zaïre-Emery. Cependant, les deux joueurs et plus particulièrement l’ancien du Stade Rennais, n’ont pas échappé au chambrage de Didier Deschamps sur un petit retard : « Désiré, bonjour, ça va ? T’es arrivé avec Warren (Zaïre-Emery), c’est pour ça que tu es en retard ? C’est 16h, hein !« , a lancé le sélectionneur avant de se tourner vers Warren Zaïre-Emery : « Ah tu savais ! Et toi, tu me fais croire que tu ne sais pas ?« . Sur ces images capter par la Fédération Française de Football, Didier Deschamps conclu l’échange : « Des fois, tu sais, il y a des entraîneurs… tu repars tout de suite. Mais moi, je ne vais pas te faire repartir tout de suite« .