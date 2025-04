Al-Khelaïfi, Dembélé, un PSG meilleur sans lui… Mbappé se confie

Absent des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé sera bien présent pour celui de mars. L’ancien attaquant du PSG s’est confié au Parisien.

Kylian Mbappé est rare dans les médias. L’ancien attaquant du PSG, qui retrouve l’équipe de France lors de ce rassemblement de mars après avoir loupé les deux derniers, a donné une longue interview au Parisien. Il a évoqué des sujets liés aux Bleus, mais également sa relation avec Nasser al-Khelaïfi, les conflits qui l’opposent au PSG sur le plan financier, les chances de Ballon d’or de son ancien coéquipier à Paris, Ousmane Dembélé, qui marche sur l’eau avec les Rouge & Bleu depuis le début de l’année 2025, la possibilité de retrouver le PSG en demi-finale de la Ligue des champions.

Envie de retrouver le PSG en demi-finale de la Ligue des champions ?

« La pire des erreurs serait justement de penser à ça. Ça me rappelle l’année dernière, quand tout le monde pensait que c’était écrit, qu’il allait y avoir une finale PSG / Real. Et pour finir, nous, on n’y est pas allés, en finale. Donc, je ne pense qu’à Arsenal, qui sera notre adversaire en quart, et à mon équipe, le Real Madrid. On est engagés dans toutes les compétitions. On a l’occasion de réaliser quelque chose de grand dans cette dernière partie de saison et toutes nos forces doivent être consacrées à ça, à nous et aux matchs qui arrivent. Ce type de projections, il faut les laisser au grand public, aux gens qui ont le droit de s’enflammer ou de spéculer. Nous, on n’a pas le temps pour ça. »

Un PSG meilleur sans moi ?

« Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe… Je regarde tous les matchs de foot et évidemment ceux du PSG aussi. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Mais je suis concentré sur le Real Madrid et ce triplé historique qu’on peut réaliser. C’est quelque chose que le Real Madrid n’a jamais fait donc ce serait vraiment extraordinaire pour ma première saison de le réussir. J’essaye de ne penser à rien d’autre pour être à 150 % avec le Real et rapporter ces trophées. »

La transformation d’Ousmane Dembélé

« (Son visage s’illumine.) Avec Ousmane, c’est facile, on se parle tous les jours. Le voir réaliser ça, ça me touche personnellement parce que je sais ô combien il a été critiqué, ô combien il a été moqué. Moi, depuis qu’on a 14 ans, je suis son premier supporter. J’ai toujours dit, même quand il ne marquait pas, qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde. Certains croyaient que je disais ça parce que je l’aime bien. Mais je sais faire la différence entre l’amitié et la réalité du terrain. Ousmane est arrivé à maturité à 27 ans, c’est normal dans le football. Il y a des joueurs qui sont plus précoces, donc certains ont pu penser qu’il était en retard. Mais non, Ousmane Dembélé n’a jamais été en retard, c’est l’évolution normale d’un footballeur, il atteint sa plénitude à 27 ans. Et il a encore de belles années devant lui. Je suis vraiment content pour lui et j’espère qu’il va continuer comme ça. Il mérite ce qui lui arrive, il a bossé pour ça et j’espère qu’il continuera à ce rythme aussi en équipe de France jusqu’en 2026, qu’on puisse être champion du monde (rires). »

Dembélé, un potentiel Ballon d’or ?

« Qu’est-ce que c’est un joueur Ballon d’or ? Rodri, c’est un joueur Ballon d’or pour vous ? Pour moi, à la base, ce n’en était pas un, je pensais que le Ballon d’or reviendrait à Vinicius mais au final, c’est Rodri qui l’a eu. Si je vous avais dit ça trois mois avant, vous m’auriez dit : « Mais qu’est-ce que tu racontes ? » Aujourd’hui, on ne sait pas vers qui penche le Ballon d’or, si ce n’est qu’il ne faut exclure personne, que tous les joueurs peuvent être récompensés, peut-être même un gardien. »

Si vous deviez retrouver le PSG en Ligue des champions, serreriez-vous la main de Nasser al-Khelaïfi ?

« (Affirmatif.) Bien sûr, bien sûr ! J’ai joué sept ans à Paris, j’y ai connu des moments extraordinaires. Je ne suis pas du genre à ne regarder que le négatif, je sais être reconnaissant sur ce qu’on m’apporte dans la vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Bien sûr que je lui serrerais la main, et ne m’imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne (rires). »

Où en êtes-vous du conflit qui vous oppose ?

« C’est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. »