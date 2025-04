L1 : Quelles sanctions pour le PSG après les insultes envers le clan Rabiot ?

Si le Classique entre le PSG et l’OM à l’occasion de la 26e journée de L1 n’est que positif pour les Parisiens sur le terrain, le club de la capitale pourrait être sanctionné pour les incidents en tribunes.

Outre l’énième victoire du PSG (3-1) sur l’Olympique de Marseille à l’occasion du 109e Classique entre les deux clubs, la soirée de ce dimanche 16 mars a été marquée par l’accueille des supporters Parisiens réservé à Adrien Rabiot. L’ancien du club de la capitale, désormais joueur de l’OM, a été hué, sifflé, insulté, et visé par des banderoles insultantes, ainsi que son agente et mère, Véronique Rabiot. Tant d’éléments qui ont poussé la commission de discipline de la LFP a ouvrir un dossier et envisager des sanctions à l’encontre du Paris Saint-Germain et ses supporters. Outre les sanction financières que risque le PSG avec des amendes, ses supporters pourraient se voir fermer le virage Auteuil, totalement ou partiellement. Une sanction déjà appliquée au Parc des Princes le 22 novembre dernier face au Toulouse FC pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, après des chants jugés homophobes par la LFP entonné le 19 octobre dernier face au RCSA lors de la J8.

Pour ce qui est de cette soirée de dimanche à l’occasion de la réception de l’OM, les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient être auditionnés dans un délai de 7 jours. Si ces derniers pourront mettre en avant la campagne de sensibilisation lancée avant le match et les annonces du speaker pendant la rencontre, selon Le Parisien, ils ne devraient tout de même pas échapper aux sanctions risquées.