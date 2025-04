Le PSG officialise un nouveau partenaire

La saison du PSG se passe on ne peut mieux sur le plan sportif avec d’excellents résultats acquis sur le terrain par Luis Enrique et ses joueurs. Sur le plan économique, le club de la capitale poursuit sa croissance.

La Paris Saint-Germain profite de cette trêve internationale pour rallonger sa liste de partenaire. En effet, sur son site officiel, le club de la capitale annonce « son partenariat avec Water MTIS en tant que Partenaire Régional pour une durée de quatre années« . Un partenariat qui s’inscrit avec la place que Khvicha Kvaratskhelia peut prendre dans les années à venir sous les cieux parisiens : « À travers ce partenariat, le Paris Saint-Germain renforce son engagement à offrir des expériences exclusives à sa communauté de fans à travers le monde. En s’associant à MTIS, le Club franchit une nouvelle étape dans le développement de sa relation avec ses supporters en Géorgie, un pays où l’engouement pour le Paris Saint-Germain ne cesse de croître. De nouvelles activations exclusives seront mises en place afin de permettre aux fans géorgiens de vivre leur passion pour le Club de manière plus immersive« , détaille le PSG sur son site officiel.

A ce partenariat, la Directrice Sponsors du Paris Saint-Germain, Nicola Ibbetson a réagi : « Nous sommes très heureux d’accueillir Water MTIS en tant que Partenaire Régional. Ce partenariat illustre notre engagement commun en faveur de l’innovation et de l’excellence, en offrant des opportunités uniques pour interagir avec nos supporters à travers le monde et façonner l’avenir de l’engagement digital dans le sport« . Temur Tchkonia, Président et Propriétaire de Coca-Cola Bottlers Georgia et de McDonald’s Georgia, a lui aussi livré son sentiment à l’annonce de ce partenariat : « Nous sommes ravis d’officialiser ce partenariat entre MTIS et le Paris Saint-Germain. Cette collaboration renforce notre engagement à proposer des boissons premium aux consommateurs, tout en s’alignant sur notre vision de soutien au sport, à la jeunesse et à l’innovation à l’international« .