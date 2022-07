Depuis ce dimanche, le PSG a entamé son Japan Tour 2022. Après Singapour en 2018 et la Chine en 2019, le club parisien a cette fois-ci opté pour le pays du Soleil-Levant dans le cadre de sa tournée estivale de pré-saison. Et après une première demi-journée marquée par un accueil chaleureux à leur hôtel, les Rouge & Bleu ont vécu une journée de lundi plus mouvementée.

Activités et entraînement au programme

Depuis le début de la journée (7 heures de décalage par rapport à Paris), le PSG a consacré une partie de sa matinée « à diverses activités et promotions du club auprès des fans et médias locaux », rapporte L’Equipe. Ainsi, Christophe Galtier, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos et Marquinhos étaient présents à 10 heures au stade de rugby Chichibunomiya « pour une séance d’entraînement et d’échange de quarante-cinq minutes avec 43 garçons et filles. » Lors de cet échange, le champion du Monde 2018 a notamment délivré quelques conseils, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Je n’ai pas forcément d’explications. Il faut bien manger, bien dormir et essayer de toujours s’entraîner et prendre du plaisir. C’est le plus important », avant que Lionel Messi rajoute quelques éléments supplémentaires pour perdurer au haut niveau : « Le plus important est d’apprendre, se divertir et évoluer. Avec cela en tête ,vous ne pourrez qu’être meilleurs. »

De son côté, Christophe Galtier a également répondu aux questions : « Comment je trouve le pays ? On est arrivé hier, il y a un peu de décalage horaire. On s’aperçoit qu’il fait plus chaud ici qu’à Paris. Je viens regarder l’entraînement de ces jeunes et je pense que là-dedans il peut y avoir des futurs joueurs ou joueuses du PSG. On doit aussi applaudir nos joueurs. » Après cette activité matinale, Neymar et Sergio Ramos ont participé à un show à la télé japonaise TBS, promoteur de la tournée parisienne. De leur côté, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Vitinha et Warren Zaïre-Emery « ont posé pour la photo iconique du séjour au temple Zojo-ji, dédié au culte bouddhiste », rapporte L’E. Autre activité du jour pour les cinq Parisiens cités précédemment, une publicité tournée pour Accor, sponsor toujours présent sur les tenues d’entraînement des Rouge & Bleu. Désormais, les joueurs du PSG auront un entraînement ouvert au public dans le stade de rugby Chichibunomiya à 19 heures ce lundi.