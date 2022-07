Le PSG a rejoint le Japon ce dimanche pour poursuivre sa préparation estivale. Dès leur arrivée, les Parisiens ont été accueillis par un peu plus de 200 personnes. C’est la première fois que les Rouge & Bleu débarquent en terre nipponne sous QSI. Avec Christophe Galtier, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar étaient conviés à une conférence de presse. L’attaquant français a tenu à saluer l’accueil des Japonais.

La MNM louange la sélection japonaise

« C’est un grand plaisir pour nous d’être ici, on a eu un accueil formidable. On espère passer dix jours de qualité, en découvrant toutes les beautés du pays, souligne le numéro 7 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. J’ai eu la chance de voir le Japon lors du Mondial russe en 2018. Ils pratiquent un foot très technique, ils aiment jouer au foot, repartir de derrière, c’est plaisant à voir. Malheureusement ils n’ont pas eu de chance contre la Belgique. Mais je suis sûr qu’ils vont faire beaucoup mieux au Qatar dans quelques mois. » Mêmes louanges pour Lionel Messi, « C’est une sélection compétitive et forte physiquement » et Neymar « Ils ont un jeu très rapide, ils courent beaucoup et m’ont déjà impressionné. »

Lionel Messi qui a également expliqué être ravi de revenir au Japon. « C’est un plaisir d’être ici au Japon. Ça faisait un moment que je n’étais pas venu. Les gens sont vraiment des passionnés. » Neymar s’est dit « très content d’être au Japon. » Le numéro 10 du PSG a rappelé qu’il était venu au Japon il y a deux mois avec le Brésil. « Les gens ici sont des vrais fans de football, ils aiment le football. L’ambiance est fantastique. Les Japonais sont des passionnés de football. Je suis très content d’être ici avec Paris et mes coéquipiers. J’espère que ce sera la meilleure préparation.«