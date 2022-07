Le PSG possède une jeune génération assez impressionnante. On l’a bien vu, sous l’égide de Zoumana Camara, les titis parisiens ont brillé en championnat U19. En ce sens, l’une des grandes missions côté rouge et bleu était de convaincre un maximum de jeunes pousses de parapher leur premier bail avec leur club formateur. Ce qui a été chose faite avec Ismaël Gharbi ou Ayman Kari. Et l’autre phénomène dont on attend la signature avec impatience n’est autre que Warren Zaire-Emery.

C’est officiel pour Zaire-Emery !

Phénomène de précocité du haut de ses 16 ans,, Warren Zaire-Emery fait clairement partie des joueurs les plus prometteurs du centre de formation parisien. Rien d’étonnant à le voir être convoité de toutes parts et notamment par le Bayern Munich. Mais qu’importe, d’après divers échos, le natif de Montreuil n’avait qu’un objectif : parapher son premier contrat professionnel avec le PSG. Ce qui a été rendu officiel ce vendredi. En effet, via un communiqué, le club de la capitale a annoncé la bonne nouvelle : Warren Zaire-Emery est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2025 !