Comme à son habitude, le Paris Saint-Germain effectuera une tournée estivale afin d’y poursuivre sa préparation, développer sa marque et répondre à des obligations commerciales. Cette année, les enjeux sont nombreux et importants. En effet, le PSG a débarqué au Japon il y a seulement quelques heures. Ce matin à 10 heures (heure française) Christophe Galtier et trois joueurs du PSG (Neymar, Messi, Mbappé) étaient attendus dans un hôtel nippon pour une conférence de presse.

Galtier « heureux » de l’accueil au Japon

Comme l’a révélé le journaliste pour RMC Sport, Arthur Perrot, la salle de presse était comble avec près de 170 personnes présentes et 90 médias. Devant cette foule, le coach parisien a exprimé sa joie d’être présent ici au Japon et se projète déjà sur le Trophée des Champions qui se jouera le 30 juilllet prochain contre le FC Nantes.

« Merci de nous accueillir avec autant de chaleur et de considération. Nous sommes heureux d’être ici, nous avons trois matchs de préparation face à des équipes de très bon niveau. On connaît le sérieux du foot japonais à travers le monde, la qualité technique de chaque joueur, associée à beaucoup de vitesse. Ces trois matchs vont nous servir à bien nous préparer le Trophée des champions. Nous sommes là pour bien nous préparer. »

Vu les les dires du coach parisien, les joueurs ne sont donc pas seulement en Asie pour faire une tournée promotionnelle mais aussi de préparer au mieux la nouvelle saison qui arrive.