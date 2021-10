Exclu CS – Julien Froment : « Le PSG aurait pu disparaître à de nombreuses reprises ! »

On le sait tous, le PSG est un club unique. Le club de la capitale, qui a fêté ses 50 ans en 2020, n’a malheureusement pas pu célébrer cet événement avec ses supporters à cause de la pandémie du COVID-19. À l’occasion de cet anniversaire, le journaliste Julien Froment avait enregistré avec Europe 1 un podcast en différents épisodes pour retracer la naissance du Paris Saint-Germain appelé : Associé numéro 1, l’incroyable naissance du PSG »

Suite au succès du podcast, le journaliste a décidé de l’adapter en livre sous le même titre et avec davantage de détails et d’anecdotes. Canal Supporters est venu à sa rencontre dans une interview en deux parties. La première, disponible ci-dessous, aborde l’aspect historique du club de la capitale et ses débuts très compliqués.