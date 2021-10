Débat CS – Comprenez-vous les absences de Marquinhos, Di Maria, Navas et Verratti pour le Ballon d’Or ?

C’était l’actualité de cette fin de semaine, France Football a publié ce vendredi la liste des 30 nommés au trophée du Ballon d’Or. Parmi eux on peut retrouver quatre parisiens dont Kylian Mbappé, Neymar Jr, Leo Messi ou encore Donnarumma. Le Paris Saint-Germain est le deuxième club qui possède le plus de représentants dans cette liste derrière Chelsea, champion d’Europe en titre et à égalité avec Manchester City.

Si certains se sont interrogés sur la présence de Neymar dans les joueurs cités, beaucoup n’ont pas compris l’absence de Marquinhos, auteur d’une très grosse saison avec le PSG et une belle Copa America avec le Brésil, d’Angel Di Maria, seul buteur lors de la finale de la Copa et vainqueur du trophée, Keylor Navas, sûrement un des meilleurs gardiens dans le monde en 2021 et enfin Marco Verratti, grand artisan du titre de l’Italie à l’Euro.

De votre côté comprenez-vous que ces joueurs ne soient pas nommés ? Ou pour vous c’est un scandale ? Partagez-nous votre avis en commentaires.