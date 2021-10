Revue de Presse PSG : Mbappé, Bleus Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 octobre 2021 : retour sur la prestation de Mbappé face à la Belgique, Marquinhos homme fort de Tite et le trio offensif des Bleus Benzema-Mbappé-Griezmann.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la belle prestation de Kylian Mbappé face à la Belgique ce jeudi. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’attaquant du PSG a été élu homme du match. L’international français a notamment progressé « de 348 mètres balle au pied, dont 264 mètres vers l’avant (…) très au-dessus de Griezmann (166 mètres, dont 64 vers l’avant) et de Benzema (110 mètres, dont 82 vers l’avant). » Le Parisien a également réussi 9 dribbles lors de cette rencontre, le deuxième plus haut total d’un Bleu depuis 2006. De plus, le numéro 10 français a remporté 12 de ses duels (sur 16), soit sa deuxième meilleure performance chez les Bleus dans ce domaine.

Le quotidien sportif revient également sur l’importance de Marquinhos dans le onze brésilien. Face au Vénézuela (3-1), le défenseur parisien a atteint la barre des 50 matches disputés avec Tite, « devenant le joueur le plus utilisé par son sélectionneur devant Gabriel Jésus (48 matches) et Casemiro (47). » Depuis la fin de la Coupe du monde 2018, le joueur du PSG a pris une place plus importante dans le onze de départ de la Seleção avec 30 matches disputés sur 38. Pourtant dans son pays, le défenseur des Rouge & Bleu ne bénéficie pas de louanges, comme le rapporte le journaliste d’O Globo, Alexandre Lozetti. « Les Brésiliens ne s’intéressent qu’aux attaquants, et ils accordent à Marquinhos la reconnaissance qu’ils veulent bien donner à un défenseur. Néanmoins, je ne connais personne qui le conteste. Il est de loin le meilleur défenseur brésilien. Il sera inconstatable en 2022. Ça me fait plaisir, car en plus d’être un grand joueur, c’est un garçon sympa, discret, qui ne polémique jamais. »

De son côté, Le Parisien met également en avant la performance de Kylian Mbappé face à la Belgique en Ligue des Nations (3-2), qui a semé « une zizanie folle dans la défense des Diables rouges grâce à du pressing haut, un harcèlement constant et un jeu dans les petits espaces délicieux. » Comme face à Manchester City il y a quelques jours, le Parisien a eu peu d’espaces dans la profondeurs mais « il a su s’adapter et se révéler dangereux autrement. Cette variété a rendu quasi caducs les moyens de le stopper et de le contrarier. » Un répertoire plus varié qui peut notamment s’expliquer par les arrivées de Leo Messi au PSG et le retour de Karim Benzema en Equipe de France.

Le quotidien francilien revient également sur le trio offensif français Mbappé-Benzema-Griezmann face à la Belgique, qui a apporté « un début de réponse à ceux qui doutaient encore de leur complémentarité. » Une complémentarité qui devra se confirmer lors de la finale de Ligue des Nations ce dimanche contre l’Espagne. Si Karim Benzema et Kylian Mbappé « ont incarné la force de dépassement d’un collectif enfin retrouvé après la pause », Antoine Griezmann a également eu un rôle important dans ce trio avec au moins 15 passes adressés à l’attaquant du PSG contre 12 dans l’autre sens. Dans le schéma en 3-4-3 de Didier Deschamps, « le fait de rapprocher les attaquants sur le terrain est une constante qui permet de tirer la quintessence de ce trio de choc. »

France Football a obtenu un entretien avec Leo Messi. Des extraits de l’interview sont à retrouver sur notre site dans quelques minutes.