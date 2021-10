Arrivé libre de tout contrat cet été au PSG, Gianluigi Donnarumma est considéré comme le futur grand gardien des années à venir. En ce début de saison, l’international italien alterne dans le but avec Keylor Navas. Le champion d’Europe a notamment été titulaire lors des deux chocs face à l’OL (2-1) et Manchester City (2-0). Auteur d’une année 2021 pleine avec l’Italie et l’AC Milan, le portier de 22 ans est sans surprise parmi les nommés pour le Trophée Yachine, tout comme son coéquipier des Rouge & Bleu, Keylor Navas. Présent sur le plateau de l’Equipe de Greg, l’ancien Parisien – Jérôme Alonzo – estime que Gianluigi Donnarumma mérite cette récompense réservée aux gardiens.

« Je mettrais Donnarumma parce qu’il ne faut pas oublier aussi sa saison avec l’AC Milan. Depuis son Euro, on oublie la saison qu’il a fait avec l’AC Milan alors que le club retrouve la Ligue des champions beaucoup grâce à lui. Il a fait une saison très pleine avec pleines de promesses et bonnes choses. Il ne faudrait pas que son Euro magnifique (meilleur joueur du tournoi, ndlr) occulte aussi sa saison avec Milan. Pour le club et la sélection, mon choix serait Donnarumma. » Pour rappel, Gianluigi Donnarumma est également en lice pour le trophée du Ballon d’Or.

La liste des nommés pour le Trophée Yachine