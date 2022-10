Alors que Christophe Galtier avait choisi d’opérer un turnover dans son onze de départ contre l’OGC Nice, seul Nordi Mukiele a su tirer son épingle du jeu parmi les quatre joueurs destinés à faire souffler les titulaires habituels.

Après deux semaines de trêve internationale et à quatre jours du déplacement à Lisbonne pour affronter Benfica dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé 2-1 contre l’OGC Nice ce samedi soir. Un succès acquis grâce à un très joli coup franc inscrit par Leo Messi à la 29e minute et à un but signé Kylian Mbappé à la 83e. Entré à l’heure de jeu en même temps que Nuno Mendes en lieu et place d’Hugo Ekitike, l’international français a totalement transformé la rencontre grâce à sa vitesse et à ses appels dans la profondeur. Au passage, en signant cette entrée décisive, il a égalé un nouveau record : celui du remplaçant le plus prolifique de l’histoire du club avec 8 buts inscrits aux côtés d’Amara Simba.

Seulement voilà, si le PSG a du s’en remettre à Kylian Mbappé pour l’emporter face à une belle équipe niçoise et ainsi conserver son avance de deux points sur l’Olympique de Marseille au classement de la Ligue 1, c’est avant tout parce que les remplaçants alignés au coup d’envoi ont presque tous déçu. Quatre joueurs étaient concernés : Hugo Ekitke, Fabian Ruiz, Juan Bernat et Nordi Mukiele, qui remplaçaient numériquement Kylian Mbappé, Marco Verratti, Nuno Mendes et Danilo Pereira. Évidemment, l’idée n’était pas d’attendre de leur part un rendement similaire aux titulaires habituels, mais il y a malgré tout un juste milieu qui n’a globalement pas été atteint.

Dans son édition du jour, L’EQUIPE ne se montre pas tendre avec Fabian Ruiz, le milieu espagnol arrivé en provenance de Naples qui peine encore à apporter sa patte dans l’entrejeu parisien. « Fabian Ruiz fut d’une grande neutralité et a surtout servi à mettre en valeur l’activité de Vitinha voire l’importance de l’absent Marco Verratti », estime le quotidien français. De son côté, Le Parisien juge l’Espagnol timide tant il n’a pas pris de risques et qu’il n’a clairement pas fait oublier Marco Verratti. Hugo Ekitike n’est pas non plus épargné par le quotidien régional qui estime que l’ancien rémois s’est beaucoup déplacé à contre-temps sur le front de l’attaque, ce qui a empêché ses coéquipiers de le trouver et l’a conduit à sortir à l’heure de jeu sans le moindre tir à son actif.

Désormais officiellement doublure du génial Nuno Mendes, Juan Bernat s’est lui-aussi montré quelconque. Ni bon, ni mauvais, il a senti quelques bons coups mais a été dominé par Youcef Atal trop facilement, notamment sur l’occasion qui mène à l’égalisation niçoise au retour des vestiaires. Une égalisation sur laquelle est aussi fautif Nordi Mukiele, quatrième membre du turnover du soir. Néanmoins, l’ancien joueur du RB Leipzig s’est ensuite rattrapé de la meilleure des manières en délivrant la passe décisive sur le second but parisien inscrit par Kylian Mbappé, le tout en ayant été agressif dans ses duels et porté vers l’avant pendant l’intégralité de la partie.

À l’heure de faire le bilan, seul Nordi Mukiele a réalisé une prestation satisfaisante parmi les quatre joueurs destinés à faire souffler les cadres du PSG. En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier n’a d’ailleurs pas manqué de saluer son travail du soir : « Je ne sais pas si c’est son meilleur match, mais je suis satisfait de son match. Je lui reprochais de ne pas prendre Diop, à partir moment où il a rectifié ça, ça a changé. Il est en confiance, a de l’énergie, des jambes ».

Néanmoins, le manque de réussite des remplaçants au global conduit L’EQUIPE à s’interroger sur la manière dont le coach du PSG et son staff intégrant les recrues de l’été tant celles-ci peinent à apporter leurs qualités pour l’instant à l’exception de Vitinha, dont l’adaptation fut très rapide à l’issue de la tournée estivale au Japon. Est-ce dû au faible temps de jeu que ces joueurs se sont vus accorder jusque-là ? Il n’est jamais simple pour un joueur de s’intégrer dans un collectif qui tourne bien et qui, de surcroit, est constitué d’éléments autant en quête de performances que d’une gestion de leurs efforts lors d’une première partie de saison au calendrier très intense.

Ce même calendrier intense donnera à Hugo Ekitike et à Fabian Ruiz de nouvelles occasions de s’illustrer au cours des prochaines semaines. De surcroit, l’attaquant français découvre le plus haut niveau à seulement 20 ans et a forcément besoin de temps pour s’adapter et prendre confiance petit à petit. « C’est un joueur avec un potentiel incroyable. Il découvre ce qu’est le haut niveau. Il a fallu qu’il trouve ses repères et soit en connexion avec l’animation offensive. Il progresse énormément, il est très bon dans les séances », affirmait d’ailleurs récemment Christophe Galtier en conférence de presse. La prestation de ce samedi soir a été mauvaise pour les deux recrues du PSG, mais l’heure n’est pas encore venue de s’alarmer. Charge à l’entraîneur parisien et à son staff de les appuyer pour qu’ils parviennent à se montrer sous de meilleurs jours.