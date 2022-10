PSG / Nice – Les statistiques rouge et bleu à retenir

Ce samedi soir, le PSG est venu difficilement à bout de l’OGC Nice en marge de la 9e journée de Ligue 1. Grâce à ce nouveau succès, les Rouge et Bleu conservent ainsi leur fauteuil de leader. Zoom sur les statistiques parisiennes de cette partie mises en exergue par le compte Paris Stats Germain.

Un retour de trêve internationale très compliqué. Voici comment on pourrait décrire la soirée vécue par les hommes de Christophe Galtier. Pas vraiment dans le bon ton, ces derniers ont dû s’en remettre à un coup-franc sublime de Lionel Messi juste avant la pause et à une sortie de banc XXL signée Kylian Mbappé à moins de dix minutes du terme. Pourtant, en face, l’OGC Nice, dans le dur depuis le début de l’exercice en cours, n’avait rien de bien effrayant. Score final : 2-1.

Messi tout en haut, Ekitike dans le dur

En ce qui concerne les statistiques générales, celles-ci sont plutôt à l’avantage du PSG. Pour ce qui est des tentatives, Paris a tiré 12 fois au but, pour 4 frappes cadrées. Les visiteurs n’ont, de leur côté, que très peu eu l’occasion de marquer avec seulement 4 tirs, dont 1 cadré. 12 tirs, c’est le plus faible total parisien de la saison, la moyenne tournant autour des 17 tirs par match environ. La possession est, elle aussi, à l’avantage des locaux avec 57% à 43%. Pareil en ce qui concerne les corners : 4 à 0. Dans les duels en revanche, les visiteurs ont été au-dessus avec un 53 à 44. Étonnamment, le club de la capitale a commis plus de faute que les Aiglons : 9 à 7.

Au niveau des individualités, comme on s’en doute, c’est Lionel Messi qui brille tout particulièrement, lui qui a été élu homme du match par la rédaction CS. Buteur sur coup-franc pour l’ouverture du score donc, la Pulga a été en grande réussite tout au long de la partie. Un état de fait mis en relief par différentes statistiques : 4 tentatives, dont 2 cadrées, une passe clé, 5 dribbles réussis sur 7, un ratio de 50% de ses duels remportés (7/14), ainsi que 17 ballons perdus et 4 ballons récupérés.

À contrario, Neymar Jr a proposé une prestation loin de celles qu’il offre habituellement depuis l’entame de la saison : seulement 2 tirs, pour aucun dans le cadre, 109 ballons touchés, le plus haut taux de la rencontre, 1 dribble réussi sur 4, 8 duels remportés sur 18. Sinon, pour le reste, le Ney a perdu le ballon à 17 reprises, mais l’a récupéré 7 fois. Et en termes de fautes subies, avec 4, c’est le joueur le moins épargné par les joueurs adverses, une véritable constante en somme.

Pour ce qui est des joueurs qui n’ont pas vraiment l’habitude de porter la tunique rouge et bleu en tant que titulaire, on va se pencher sur les chiffres de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Le premier cité a connu des hauts et des bas face aux Niçois. Passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé, l’ancien montpelliérain peut se targuer de posséder des statistiques plutôt avantageuses lui aussi : Il a touché énormément de ballons, se plaçant derrière Neymar à ce niveau avec 93 touches, une passe clé, 6 tacles réussis sur 6, 4 dégagements, une interception. Ce qui est notamment à souligner, c’est sa propension à remporter ses différents duels. Là, personne ne fait mieux avec un joli 10/11. Pour le reste : 8 ballons perdus, mais 7 récupérations, ainsi que 0 faute commise.

De son côté, Hugo Ekitike ne s’en sort pas si bien, loin s’en faut. Déjà, il n’a jamais su trouver l’ouverture pour tenter sa chance, de près ou de loin en 59 minutes sur la pelouse du Parc des Princes. En outre, il a touché la sphère à 30 reprises. Assez peu de déchets finalement dans la passe avec un 17/18, dont une passe clé. Pour le reste : 1 dribble réussi sur 3, 2 tacles sur 3 et une interception. Enfin, Hugo Ekitike a gagné plus de la moitié de ses duels avec un 4/7.