Vu et lu dans la presse hexagonale en ce dimanche 2 octobre : une victoire en demi-teinte contre l’OGC Nice, Lionel Messi salué après sa très belle prestation, Kylian Mbappé auteur d’une entrée décisive et d’un nouveau record ainsi que le turnover décevant.

Dans son édition du jour, L’EQUIPE revient sur la victoire 2-1 du PSG ce samedi soir contre l’OGC Nice au Parc des Princes dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Cette victoire permet au club de la capitale de reprendre la tête du classement, mais le match fut tout sauf emballant pendant une heure, Paris proposant « un jeu trop mono-rythmique, sans grand relief ni audace ». Pour le média français, le PSG n’était pas inquiété mais a longtemps été peu inquiétant. Les seules folies sortaient des pieds d’un Leo Messi « décidément de plus en plus impressionnant », auteur de son 60e coup franc en carrière et son premier sous le maillot du PSG. À l’heure de jeu, après l’égalisation niçoise au retour des vestiaires, les entrées de Kylian Mbappé ont « lancé une fin de match plus intense » où le Français a inscrit le second but parisien synonyme de victoire à la 83e.

« Les tauliers ont fait la différence » écrit L’EQUIPE, ce qui conduit le quotidien sportif français à se montrer quelque peu déçu du résultat du turnover opéré par Christophe Galtier au coup d’envoi de la rencontre avec les titularisations de Nordi Mukiele, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike et Juan Bernat. « Fabian Ruiz fut d’une grande neutralité et a surtout servi à mettre en valeur l’activité de Vitinha voire l’importance de l’absent Marco Verratti », écrit le média français. Hugo Ekitike n’est pas non plus épargné, lui qui « a compris qu’il devrait se montrer persévérant avant de faire son trou ». C’est ainsi que L’EQUIPE estime que la rencontre opposant le PSG à Nice amène à s’interroger sur la manière d’intégrer les recrues, celles-ci ayant du mal à apporter leur patte à l’exception de Vitinha, dont la réussite fut quasi immédiate.

Invaincu lors de ses 18 dernières rencontres de Ligue 1 avec 14 victoires et 4 nuls, le PSG peut remercier Kylian Mbappé pour son entrée décisive, auteur de son 8e but de la saison, ce qui lui permet de prendre la tête du classement des buteurs en Ligue 1 à égalité avec Neymar. En marquant en sortie du banc, l’international français est d’ailleurs devenu le remplaçant le plus prolifique de l’histoire du PSG à égalité avec Amara Simba avec 9 réalisations inscrites, note L’EQUIPE dans un second article consacré à la prestation du joueur de 23 ans. « Sa simple présence sur le terrain a suffi à métamorphoser en partie le jeu de ses coéquipiers en lui offrant plus de profondeur et, surtout, en mettant sur le refouloir l’ensemble du bloc niçois, positionné plus haut en seconde période », peut-on lire dans les colonnes du média français. De surcroit, L’EQUIPE analyse que son absence au coup d’envoi, cumulée à une soirée « plutôt quelconque » de Neymar, « a grippé la mécanique parisienne ». Le staff du PSG n’avait néanmoins pas d’autre choix que de ménager Kylian Mbappé dans un soucis de gestion des temps de jeu et des organismes, le Français souffrant d’un hématome à une hanche comme l’a annoncé Christophe Galtier à la fin de la rencontre.

Dans son édition du jour, Le Parisien dresse le même constat que L’EQUIPE au moment d’analyser la victoire du PSG : dans une première mi-temps qui fut « presque pénible tant elle a tutoyé l’ennui, [Leo Messi] s’est révélé être le seul ambancieur capable de donner un peu de vie à une formation parisienne sans ressort ni inspiration ». Son joli coup franc lui a permis d’inscrire son cinquième but de la saison en Ligue 1, soit déjà une unité de moins que son total de réalisations marquées la saison dernière comme le note le quotidien francilien, qui constate également que le Parc des Princes a grondé de plaisir à chacun de ses gestes de classe ce samedi soir. L’entrée de Kylian Mbappé a, quant à elle, « permis de sauver les meubles, la face et la soirée de Paris sur sa seule occasion du match », écrit Le Parisien qui, à l’image de L’EQUIPE, note que la rotation a révélé qu’elle n’avait pas que du bon, du moins pour l’instant. Au contraire de la gestion de la MNM par Christophe Galtier, qualifiée de « gagnante » par le quotidien régional, avec cette fois Kylian Mbappé qui a débuté sur le banc, Neymar qui a disputé l’intégralité de la rencontre et Leo Messi qui est sorti avant la fin du match.

Enfin, dans la presse locale niçoise, Nice Matin estime que le club azuréen « méritait mieux » face au PSG. Le quotidien régional estime que les hommes de Lucien Favre ont affiché une belle maitrise tout au long de la seconde période, notamment en confisquant le ballon aux Parisiens avec 52% de possession en seconde mi-temps. Ainsi, le média estime qu’il s’agissait là « du match le plus abouti de l’OGC Nice cette saison », quand bien même l’entrée de Kylian Mbappé ait tout changé. Nice Matin considère donc que le club devra s’appuyer sur cette seconde période et cette prestation au global pour la suite de la saison. Les Niçois occupent actuellement la 13e place au classement de la Ligue 1 après un coup d’envoi d’exercice 2022/2023 décevant, Lucien Favre ayant même un temps été annoncé sur la sellette au cours de cette trêve internationale.