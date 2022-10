Les notes du PSG face à l’OGC Nice dans la presse

Globalement auteur d’un match poussif, les joueurs du PSG ne récoltent pas forcément des louanges dans la presse du jour à l’exception de Leo Messi.

Le PSG était de retour aux affaires ce samedi soir après deux semaines de trêve internationale. Pour l’occasion, le club de la capitale s’est imposé 2-1 contre l’OGC Nice et a ainsi conservé sa place en tête du classement de la Ligue 1 avec 25 points devant l’Olympique de Marseille qui compte deux unités de moins. Seulement voilà, ce succès contre le club entrainé par Lucien Favre ne fut pas aisé à obtenir pour les hommes de Christophe Galtier.

Pendant une heure, les joueurs parisiens se sont montrés particulièrement poussifs dans le jeu. Leo Messi avait pourtant bien lancé les choses en première mi-temps en inscrivant son premier coup franc sous le maillot parisien (29e) et en s’illustrant comme le métronome du soir, mais l’OGC Nice a réussi à recoller au score dès le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Gaëtan Laborde (47e). Dans le dur pendant un quart d’heure, le PSG a petit à petit sorti la tête de l’eau à la suite des entrées en jeu de Kylian Mbappé et de Nuno Mendes en lieu et place d’Hugo Ekitike et de Juan Bernat. Alors que le turnover opéré par Christophe Galtier n’a pas spécialement porté ses fruits, Paris a pu s’appuyer sur ses valeurs sures pour finalement remporter le match. Bien servi par Nordi Mukiele, Kylian Mbappé a délivré les siens à la 83e en inscrivant son huitième but de la saison, prenant ainsi la tête du classement des buteurs en Ligue 1 à égalité avec Neymar.

Ainsi, au lendemain d’un match en demi-teinte, les notes des joueurs du PSG ne sont pas spécialement élevées dans la presse du jour, la note moyenne des Parisiens étant seulement de 5,3/10 dans L’EQUIPE du jour.

Les notes des joueurs du PSG dans L’EQUIPE : Donnarumma 5 – Mukiele 6, Marquinhos 6, Sergio Ramos 6 – Hakimi 4, Vitinha 6, Fabian Ruiz 4, Bernat 4 – Messi 7, Ekitike 4, Neymar 6

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Donnarumma 5 – Mukiele 5.5, Marquinhos 5, Sergio Ramos 6 – Hakimi 4.5, Vitinha 6, Fabian Ruiz 4, Bernat 4 – Messi 7, Ekitike 4, Neymar 4.5

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 5.5, Ramos 6 – Hakimi 5, Fabian Ruiz 5, Vitinha 7, Bernat 4 – Messi 7.5, Ekitike 4, Neymar 5