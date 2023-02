Ferran Solé prolonge son contrat avec le PSG Handball

Le PSG Handball essaye de conserver ses meilleurs éléments. Ce mardi matin, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de Ferran Solé jusqu’en juin 2024.

Après la prolongation de contrat de Nikola Karabatic, le PSG Handball a réussi à convaincre un autre de ses cadres de prolonger l’aventure parisienne au moins encore un an. Ce mardi matin, le club de la capitale a officialisé la prolongation de contrat de Ferran Solé. L’ailier droit, qui a rejoint les Rouge & Bleu à l’été 2020, est donc lié jusqu’en juin 2024 avec le leader de Liqui Moly Starligue. En 107 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 344 buts et remporté deux Starligues (2021, 2022) et deux Coupes de France (2021, 2022).

« Je continuerai de donner le maximum pour nos couleurs et nos supporters »

L’international espagnol (30 ans) a expliqué que sa prolongation de contrat était une priorité pour lui. « Prolonger au Paris Saint-Germain Handball était une priorité pour moi. J’ai l’opportunité, depuis trois saisons maintenant, d’évoluer dans un groupe de grande qualité, avec des joueurs talentueux et sous la direction d’un des meilleurs entraineurs au monde. Le Club me témoigne aujourd’hui sa confiance avec ce nouveau contrat et je l’en remercie. Je continuerai de donner le maximum pour nos couleurs et nos supporters, avec l’ambition de remporter toutes les compétitions. »