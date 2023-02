Handball : Nikola Karabatic prolonge avec le PSG

Le Paris Saint-Germain continue de grandir à tous les étages, et au sein de tous ses pôles. Preuve de sa grandeur avec sa section handball, le club de la capitale annonce aujourd’hui la prolongation de contrat du triple meilleur joueur du monde (2007, 2014, 2016), Nikola Karabatic.

Au PSG depuis l’été 2015, Nikola Karabatic arrivait à la fin de son aventure en Rouge & Bleu au mois de juin prochain. Cependant, aujourd’hui, le club de la capitale annonce la prolongation de contrat de son joueur jusqu’en 2024. Le demi-centre aura alors 40 ans et pourrait poursuivre jusqu’aux Jeux Olympiques à Paris afin d’enfin penser à une retraite en apothéose. A la tête d’un palmarès long comme le bras et on ne peut plus complet, le numéro 44 du PSG est par exemple le joueur le plus titré de l’histoire de la Starligue avec 14 succès. Pour faire court, Nikola Karabatic a remporté tous les titres possibles en Handball. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a fait part de sa fierté concernant cette prolongation de contrat : « Le Paris Saint-Germain est fier de signer les meilleurs athlètes dans toutes nos disciplines. La prolongation de Nikola Karabatic en est la preuve, et c’est une grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain Handball. Nikola est une véritable icône du handball mondial, ayant marqué ce sport au-delà des frontières et des générations avec passion et professionnalisme. Je suis très fier qu’il joue une neuvième saison sous le maillot Rouge et Bleu, alors que nous continuons à construire le premier club multisports du monde« .

Nikola Karabatic s’est également exprimé, comme son président, pour les médias officiels du club : « Ma volonté et celle du Club a toujours été de prolonger cette histoire commune, entamée en 2015. Au fil des années, nous avons démontré que le Paris Saint-Germain faisait partie des références du handball mondial. Je suis très heureux d’avoir l’opportunité d’évoluer au sein de cette équipe jusqu’en 2024. Je continuerai de donner le maximum pour mes coéquipiers et pour les supporters. Nous avons encore de belles pages à écrire tous ensemble« .