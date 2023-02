Une prolongation au sein du PSG Handball

Le PSG Handball réalise une bonne saison 2022-2023. Alors que son entraîneur, Raul Gonzalez arrivait en fin de contrat en juin prochain, le club de la capitale a décidé de ne rien changer en prolongeant son contrat.

Alors que l’on évoquait un possible départ de Raul Gonzalez à la fin de saison du banc du PSG Handball, lui qui arrivait en fin de contrat le 30 juin, l’entraîneur espagnol va finalement rester à Paris. En effet, le club de la capitale a officialisé la prolongation de son entraîneur pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Au club depuis juillet 2018, Gonzalez a remporté huit titres. Quatre championnats de France consécutifs (2019, 2020, 2021, 2022), deux Coupes de France (2021, 2022), une Coupe de la Ligue (2019) et un Trophée des Champions (2019).

« Je suis fier de pouvoir continuer le travail entamé en 2018«

Après cette prolongation, l’entraîneur du PSG Handball n’a pas caché sa joie de pouvoir poursuivre l’aventure à Paris. « Poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain Handball est un honneur. Je suis fier de pouvoir continuer le travail entamé en 2018 et d’incarner l’avenir du club pour deux saisons de plus. Avec les dirigeants, nous partageons de grandes ambitions pour le futur. Je suis toujours aussi déterminé à faire performer notre équipe à l’échelle nationale et continentale, pour vivre de grands moments avec nos supporters et enrichir notre palmarès. Ce sera notre objectif dès cette deuxième partie de saison.«