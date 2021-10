Genesio : « On peut la prendre comme une victoire référence »

Bruno Genesio aime bien affronter le PSG. L’entraîneur rennais a en effet joué neuf fois contre les Rouge & Bleu et a remporté quatre matches (4 défaites, 1 nul). Ce dimanche après-midi, il a donc vu son équipe gagner et devenir la première à faire tomber les Parisiens en Ligue 1 cette saison. Il a tenu à saluer la bonne prestation de ses joueurs.

« Une victoire claire et nette je ne sais pas, on a quand même concédé quelques occasions mais c’est normal face à cette équipe. Celle-ci, on peut la prendre comme une victoire référence. On a pris les trois points mais aussi montré des choses très très intéressantes face à une grande équipe, savoure Genesio au micro de Prime Video. On avait décidé d’aller les presser le plus haut possible pour après se projeter et les mettre dans les situations qu’ils n’aiment pas, c’est-à-dire défendre et courir vers leur but. On a réussi à être efficace parce que contre eux, il n’y a pas forcément beaucoup d’occasions et faut être efficace et on l’a été.«