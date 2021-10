350 matches avec le PSG pour Marco Verratti

Malgré la défaite du PSG cet après-midi sur la pelouse de Rennes (2-0) – la première de la saison pour les Rouge & Bleu en Ligue 1 – Marco Verratti (noté 4/10 par la rédaction de CS) est entré encore un peu plus dans l’histoire du club de la capitale.

En effet, le milieu de terrain italien (29 ans) a disputé son 350e sous le maillot Rouge & Bleu depuis son arrivée à l’été 2012. Il est le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG derrière Jean-Marc Pilorget (435 matches) et Sylvain Armand (380 matches). En 350 matches, le Petit Hibou a marqué 9 buts et délivré 53 passes décisives (6e meilleur passeur de l’histoire avec Ibrahimovic).