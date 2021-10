Marquinhos : « On prend deux buts dans les moments clés »

Le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1 cette saison sur la pelouse de Rennes (2-0) dans le cadre de la 9e journée. Marquinhos (noté 5 par la rédaction de CS), le capitaine parisien, a regretté le manque que concentration de son équipe aux moments clés de la rencontre.

« On a eu plusieurs phases dans le jeu, dans le match. Au début de match, ils ont eu beaucoup d’énergie, ils voulaient montrer qu’ils étaient présents, qu’ils étaient chez eux. On a essayé de tenir face à leurs premières attaques et on a réussi. On était mieux en fin de première mi-temps, on a eu beaucoup d’occasions mais on n’a pas concrétisé, regrette le défenseur central au micro de Prime Video. Après, on prend deux buts dans les moments clés du match. Ce sont des moments importants durant lesquelles il faut être plus concentré pour ne pas prendre ce genre de but. Après, quand tu es mené au score, il faut essayer plus, être plus ouvert et attaquer plus. On n’a pas eu assez de réussite pour revenir dans le match.«