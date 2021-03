Geyoro : “Jouer au Parc des Princes est toujours particulier”

Même si le PSG ne jouera pas pendant 10 jours en raison de la trêve internationale, il y aura bien une équipe du PSG sur la pelouse du Parc des Princes mercredi en fin d’après-midi (18 heures). Les Féminines recevront Lyon dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Women’s Champions League. À deux jours de ce choc franco-français, Grace Geyoro estime que son équipe est prête pour ce match face aux Lyonnaises. “Il y a eu quelques cas de Covid dans l’effectif, et nous avons été placées à l’isolement avant de reprendre avec le groupe. On gardait malgré tout en tête les différents objectifs qui allaient se présenter à nous. Aujourd’hui, nous sommes prêtes. On a réussi à bien se préparer pour bien aborder ces matches, à commencer par cette manche aller à domicile. On a envie de faire un très bon match pour se mettre dans de bonnes conditions avant le retour, lance Geyoro pour PSG TV. Jouer au Parc des Princes est toujours particulier, c’est un lieu très important pour nous. On a envie de faire une très belle prestation, on va donc tout donner.“