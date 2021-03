L’été 2019 de Neymar a été agité. Le numéro 10 parisien ne se sentait pas bien à Paris et voulait retourner au FC Barcelone. Durant tout l’été, le Brésilien (29 ans) faisait la Une de la presse internationale mais surtout celle espagnole quotidiennement. Ancien secrétaire technique du FC Barcelone, Eric Abidal était à la manœuvre dans ce dossier. Pour le Daily Telegraph, l’ancien défenseur français est revenu sur ce dossier chaud.

“Dix jours avant la fin de la fenêtre des transferts, je suis allé à Paris pour parler avec Leonardo. et j’étais avec mon PDG, et nous parlions de Neymar. Je pense que si le PDG va au Paris Saint-Germain, c’est parce que nous pouvons le signer. Si nous n’avions pas signé Griezmann avant, je pense à 100% que nous aurions pu re-signer Neymar parce que ce dont nous avions besoin était un ailier et quand Neymar était à Barcelone, il était incroyable, résume Abidal dans le quotidien anglais. Il ne s’agit pas de savoir quel joueur est le meilleur, c’était ce que je pensais être la position dont nous avions besoin à l’époque. L’équipe avait besoin d’un vrai ailier. Le président a décidé de signer Griezmann.“

L’ancien international français est revenu aussi sur les personnes qui ne souhaitaient pas revoir Neymar au Barça. “L’un des arguments contre Neymar était qu’il avait un procès contre le club, donc ce n’est pas facile. Ils ont dit qu’il devrait arrêter la procédure judiciaire s’il voulait revenir. Ce n’était pas mon problème, car je n’étais pas au club lorsque ce litige s’est produit. À mon avis, je pouvais signer le joueur, mais cela ne s’est pas produit.”