Après la belle victoire contre Lyon, plusieurs Parisiens ont rejoint leurs sélections nationales respectives. Après le refus de la LFP et des clubs d’envoyer les joueurs en sélection hors de l’Union, Européenne qui avait fait un tollé, l’instance du football français a rétropédalé et finalement accepté de libérer les internationaux avec certaines règles (notamment des vols privés pour les joueurs). Et la sélection sénégalaise a accepté cette demande de la FIFA et du ministère des sports dévoile Le Parisien. Idrissa Gueye et Abdou Diallo – convoqué pour la première avec le Sénégal – pourront donc rejoindre leur sélection. Ils retrouveront le groupe d’Aliou Cissé dans la journée.

Calendrier Sénégal (qualification CAN 2022)