La section handball du PSG réalise une saison ahurissante en Liqui Moly starligue. C’est simple, Adama Keita et ses coéquipiers ont connu le succès à chacune de leur sortie. Un état de fait qui s’est une énième fois vérifié ce dimanche à l’occasion de la 18e journée.

Opposé à Nîmes, le PSG a bataillé mais a, comme de coutume, su s’en sortir grâce à une attaque des plus probante (36-31). Au sortir de ce superbe succès, Raul Gonzalez s’est exprimé au micro de PSG TV. L’occasion pour le coach rouge et bleu d’afficher toute sa satisfaction : « On a très bien maîtrisé le match, surtout en première période où on a pris huit buts d’avance. Après le match face à Flensbourg, tout le monde a très bien travaillé. On a beaucoup de pression, on joue énormément de matches. Je suis content de continuer ainsi : on a joué 18 matches, on en a gagné 18. On peut être très satisfait de notre équipe. On a l’envie de continuer cette magnifique série. »