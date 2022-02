Le PSG a retrouvé le chemin de la victoire face à Saint-Etienne après le revers concédé sur la pelouse du FC Nantes lors de la journée précédente. Après un premier acte délicat, Neymar et ses coéquipiers sont parvenus à relever la barre et à s’imposer sur le score de 3-1 pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un succès qui a vu un duo particulièrement briller : Kylian Mbappé, auteur d’un doublé qui lui a permis de devenir le deuxième meilleur buteur de l’Histoire du club avec Ibra, et Lionel Messi, auteur de deux assists pour le numéro 7 francilien.

Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a tenu à saluer la performance XXL de Kylian Mbappé et le retour de Lionel Messi au premier plan. À ses yeux, ce duo pourrait bien permettre au PSG de faire très mal en cet fin d’exercice : « En devenant le deuxième meilleur buteur de l’Histoire du PSG, Kylian Mbappé a réalisé une performance exceptionnelle. Marquer de cette façon l’Histoire du PSG a seulement 23 ans, c’est fou. Désormais, il n’est plus très loin du record détenu par Edinson Cavani (200). C’est un objectif à sa portée. Pour cela, il faudrait, bien entendu, qu’il reste un peu plus longtemps au PSG. J’ai beau prendre le problème dans tous les sens, il est aujourd’hui indispensable au PSG. Où en serait le club sans lui ? C’est lui qui a remis le PSG sur les rails face à Saint-Etienne. Désormais, il va pouvoir se reposer avant le Real Madrid, ce qui est une très bonne chose. Lionel Messi ? Avec ses deux superbes passes décisives pour Kylian Mbappé, cela prouve qu’il commence à retrouver de la confiance. C’est le meilleur passeur du championnat. Ces deux-là peuvent emmener le PSG très loin.