C’est peu dire que l’aventure de Sergio Ramos sous la tunique du PSG est extrêmement compliquée. Le défenseur de 35 ans est toujours sur le flanc pour cause de blessure au mollet. Et son retour n’est pas prévu de sitôt.

Est-ce que l’histoire entre Sergio Ramos et le PSG décollera un jour ? Rien n’est moins sûr. Alors qu’il avait montré de belles choses lors de son retour à la compétition, l’ancien merengue a vite été rattrapé par ses pépins physiques. Aujourd’hui, on ne connait pas la date de son hypothétique come-back au sein du groupe de Mauricio Pochettino. De quoi semer le doute. Et ce jour, Santi Aouna nous indique qu’un club serait d’ores et déjà venu aux renseignements pour Sergio Ramos.

En effet, selon le spécialiste mercato, l’écurie de MLS des Los Angeles Galaxy serait sur les rangs pour accueillir le numéro 5 francilien et ce, dès la saison prochaine. Même si les cinq petits matches disputés par Sergio Ramos avec le PSG depuis l’entame de l’exercice en cours ne poussent pas forcément à l’optimisme, difficile de croire néanmoins que le joueur et son club souhaitent arrêter aussi rapidement leur collaboration.