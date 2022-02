Le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League hier avec la réception de Flensbourg. Les Parisiens se sont imposés dans un match important pour les premières places du Groupe B de la phase de poule de la compétition. Avec ce succès, les Rouge & Bleu confortent leur troisième place et reviennent à quatre points du leader – Kiel – avec un moins en moins. Raul Gonzalez a aimé la prestation de son équipe.

« Flensbourg est une très bonne équipe. On a réussi à contrôler le match pendant 50 minutes, mais les dix dernières ont été plus difficiles. Nous n’avons pas bien joué, des tirs manqués, des pertes de balles. Mais malgré tout ça, nous avons réussi à nous imposer et c’est l’essentiel. C’est un succès mérité dont il faut se satisfaire avant de se plonger dans la préparation de notre match de dimanche face à Nîmes, lance le coach espagnol pour PSG TV. Au classement, ce succès nous permet de recoller avec les équipes de tête. Ça promet des derniers matches importants pour le classement.«