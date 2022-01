Guimarães : « On a fait un très bon match, on a tout donné »

Lyon a rapidement ouvert le score contre le PSG ce soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont ensuite bien défendu, se procurant des occasions mais n’arrivant pas à les concrétiser. Ils ont fini par encaisser un but de Thilo Kehrer qui permet au Rouge & Bleu de revenir avec un point du Groupama Stadium. Bruno Guimarães a tenu à saluer la belle performance de son équipe.

« Quel sentiment après le nul contre le PSG ? La fierté. On a fait un très bon match, on a tout donné. Après le but, on a eu des occasions pour marquer un autre but. Il faut continuer à jouer comme aujourd’hui, avance le milieu de terrain brésilien pour Prime Video. On a fait un vraiment bon match et c’est dommage que l’on n’est pas réussi à gagner. Mais j’espère que les prochains matches on jouera avec la même envie qu’aujourd’hui. »