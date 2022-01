Kehrer : « Je pense que tous ensemble on peut faire mieux »

Le PSG a une nouvelle fois été poussif ce soir contre Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Les Rouge & Bleu, rapidement menés au score, ont dû attendre le dernier quart d’heure pour égaliser par l’intermédiaire de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand demande que son équipe fasse beaucoup mieux.

« On prend un point ce soir. C’est sûr que l’on voulait gagner et je pense que tous ensemble on peut faire mieux et on doit faire mieux dans les prochains objectifs. Ce soir, on doit bien analyser ce que l’on a fait, bien réfléchir et surtout avancer et faire mieux dans les prochains matches« , lance le numéro 24 du PSG sur Prime Video.