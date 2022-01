Mauricio Pochettino avoue s’être trompé avec son milieu

Le PSG a concédé un match nul sur la pelouse de Lyon ce soir (1-1). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner un milieu de terrain, Verratti, Paredes, Herrera. L’entraîneur argentin a avoué s’être trompé avant de saluer la belle entrée des titis.

« Quand vous concédez un but aussi rapidement, ça change complètement la physionomie du match, votre façon de jouer. Leur plan de jeu était très très regroupé, ils voulaient éviter de nous donner de la profondeur. Ils attendaient notre erreur. Ils attendaient notre erreur et ils étaient à cinq derrière. Ils ont voulu à chaque fois réduire les espaces. Quand vous êtes menés, vous voulez revenir vite. On a fait des erreurs en première mi-temps. On a été mieux en deuxième, on a trouvé des meilleures opportunités, une meilleure façon de se procurer des occasions. Je pense que l’on a été meilleur, on a dominé. En deuxième, on a été meilleur, on a mieux attaqué. On a concédé quelques occasions mais je pense que le PSG était meilleur contre une belle équipe de Lyon. Le milieu de terrain ? Je pense que c’est notre erreur, avoue l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video. Parfois, on s’est trop forcé à jouer dans l’axe ou dans les petits espaces alors que l’on devait avoir plus de projection. En deuxième mi-temps, avec Xavi, avec Michut, c’était mieux et on avait plus d’agressivité.«