Lyon a concédé le match nul dans le dernier quart de la rencontre contre le PSG ce soir (1-1) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une mauvaise habitude pour les Lyonnais qui viennent d’encaisser leur 13e but dans les 15 dernières minutes d’un match de championnat cette saison. Après ce nul, Anthony Lopes a tenu à saluer l’état d’esprit de son équipe.

« Avant tout, je vais retenir l’état d’esprit du groupe. On sait que l’on a fait une première partie de saison très très moyenne. […]Ce point il est positif sur l’état d’esprit, lance le portier portugais au micro de Prime Video. On aurait tous aimé prendre ces trois points mais on espère que cela va ramener beaucoup de victoires dans le futur. Le but de Kehrer ? J’avais espoir qu’Emerson la contre. Elle est topée. Bien sûr que l’on peut toujours faire mieux quand on encaisse un but. Elle est topée, elle est ratée mais au final elle va au fond des filets, la finalité elle est là. C’est dommage parce que si j’avais réussi à faire l’arrêt comme il le faut, je pense que l’on aurait pu remporter ces trois points. »