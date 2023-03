Ilyes Housni fait partie des grands espoirs du côté du PSG. Et le titi a, une fois encore, fait apprécier ses talents de buteur, cette fois-ci avec la France U18.

Ils sont nombreux à frapper à la porte de l’équipe première du PSG cette saison. On pense forcément à Warren Zaïre-Emery, qui s’est fait une place dans la rotation, mais également à El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi ou Ilyes Housni. Concernant ce dernier, il a paraphé son premier contrat professionnel il y a quelques mois de cela et connaît une ascension assez fulgurante du haut de ses 17 ans. Il est notamment un membre important de l’Équipe de France des moins de 18 ans.

Ilyes Housni auteur d’un doublé avec la France

Ce vendredi, les jeunes pousses tricolores, sous la houlette de Bernard Diomède, faisaient face à l’Allemagne dans le cadre d’une rencontre amicale à Clairefontaine. Ilyes Housni était titulaire sur le front de l’attaque et a pu faire admirer sa précision face aux buts adverses. Les Bleus l’ont ainsi emporté sur le score assez dingue de 4-3. Le joueur parisien s’est particulièrement illustré avec un doublé à la clé. Le premier pour recoller au score sur pénalty juste avant la demi-heure de jeu (1-1, 29′), le second juste après l’heure de jeu pour donner l’avantage aux siens (3-2, 64′). Diakhon et Atangana ont été les deux autres scoreurs côté Équipe de France.