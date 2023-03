Le PSG n’a pas répondu présent sur le terrain en ce qui concerne ses objectifs à l’échelle nationale et européenne. Cependant, le club de la capitale pourra compter sur ses supporters les plus fidèles afin d’aller chercher le onzième titre de champion de France de son histoire, malgré un agacement partagé dans les travées du Parc des Princes.

Le Collectif Ultras Paris s’est exprimé par le biais d’un communiqué officiel publié ce samedi 25 mars. L’occasion pour l’association de supporters d’exprimer son mécontentement mais aussi d’asseoir ses positions quant à cette fin de saison : « Les saisons passent et se ressemblent … Les joueurs, entraîneurs et directeurs sportifs se succèdent et les mêmes causes produisent les mêmes effets« . En rappelant les éliminations en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, en Ligue des Champions face au Bayern Munich, puis le championnat « difficilement maîtrisé« , le CUP affirme que « Pour autant, nous avons décidé de maintenir pour l’heure notre soutien en tribune, les joueurs n’ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d’un effectif mal construit, d’une politique sportive sans réelle direction, de l’achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l’équilibre d’équipe et de la politique d’un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif. Nous continuerons donc notre soutien jusqu’à ce que le 11ème titre de champion de France, qui se veut historique, soit acquis à notre club« . Le groupe de supporters du Paris Saint-Germain poursuit en faisant part de son mécontentement mais aussi en déclarant officiellement attendre une rencontre avec le président Nasser Al-Khelaïfi : « Cependant, nous n’entendons pas attendre l’annuelle annonce de changement de stratégie, sans effet, claironnée par voie de presse par notre président. Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le Président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années« .

Ticketplace OUT, Parc des Princes et maillot Hechter IN

Dans ce communiqué officiel du Collectif Ultras Paris, des revendications explicites sont également évoquées : « De plus, nous faisons de la refonte du système Ticketplace une priorité absolue ! Ce système tue notre Parc et notre virage, conduit à une hausse sans précédent du prix des billets et prive de Parc des Princes une frange populaire de supporters du Paris-Saint-Germain au profit de touristes et autres « VIP ». Cet état de fait dure depuis bien trop longtemps !« . En plus de la refonte de cette plateforme de revente de billets qu’est Ticketplace, le CUP affirme sa volonté de ne pas voir le PSG quitter le Parc des Princes, et évoluer avec les couleurs historiques du club : « Nous ne nous payerons pas de mots, nous voulons des changements profonds et des garanties concernant le retour pérenne du maillot Hechter en cohérence avec le dossier transmis à la direction du club et la volonté de maintien au Parc des Princes. Notre amour du club est sans limite, pas notre patience« .

Le communiqué de ce 25 mars 2023 du CUP