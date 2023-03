PSG : Le remariage avec Adrien Rabiot est-il souhaitable ?

Le football et les sentiments ne font qu’un. Et les sentiments ont existé entre le PSG et Adrien Rabiot. Suffisamment pour pouvoir se séparer, rudement, puis se retrouver quatre ans après ? La question semble plus que jamais d’actualité … .

Adrien Rabiot intègre le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2010. L’histoire entre lui et son club formateur prend fin, non pas de la meilleure des manières, en 2019. Le « Duc », comme il a été surnommé sous les cieux parisiens, a longtemps attendu des garanties quant à sa place et son rôle dans les rangs parisiens. Des exigences auxquelles sa direction a tenté de répondre en se séparant de Blaise Matuidi l’été 2017 afin de lui faire de la place, puis en recrutant Lassana Diarra lors du mercato d’hiver 2018 afin de suppléer Thiago Motta en sentinelle devant la défense, ce qui permettait à Adrien Rabiot d’évoluer en relayeur régulièrement, son poste de prédilection. Ayant senti le titi parisien grandir et prendre de l’épaisseur, c’est à l’époque, en 2016, Patrick Kluivert qui aborde le sujet d’une prolongation de contrat pour la première fois avec la maman et agent du joueur, Véronique Rabiot. Le directeur du football du PSG à ce moment, fait face aux demandes et exigences évoquées précédemment. Il n’obtient donc pas de retour favorable et ce, jusqu’à l’entrée d’Antero Henrique dans la danse. En 2017 le Néerlandais quitte le navire Rouge & Bleu et le Portugais est nommé directeur sportif. S’il tente dans un premier temps de prendre la température de manière douce, Antero Henrique, lors de la dernière année de contrat d’Adrien Rabiot, passe à la manière forte, aux sanctions. En ce sens, le milieu de terrain se retrouve sur le banc, ou encore écarté du groupe professionnel. Par ailleurs, le joueur est pris en grippe par le supporters du Paris Saint-Germain.

Banderole à l’encontre d’Adrien Rabiot au Parc des Princes (victoire 1-0 face au FC Nantes le 22 décembre 2018)

Du côté du joueur, les conditions pour prolonger ne sont pas réunies, et la cassure s’approfondie l’été 2018. Lorsqu’il n’est pas convoqué dans les 23 Bleus pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, et relayé au rang de réserviste, Adrien Rabiot refuse ce rôle et se met à dos le sélectionneur Didier Deschamps et la FFF. Un épisode auquel le PSG communique : « Très compétitif sous nos couleurs, qu’il a déjà honoré à 207 reprises à seulement 23 ans, Adrien représente l’un des porte-drapeaux les plus brillants du système de formation de notre club. Le PSG ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est rattaché. Le club rappelle son attachement profond aux équipes nationales et aux valeurs qu’elles incarnent et souhaite le meilleur à ses internationaux français convoqués pour la Coupe du Monde« . Une prise de position concernant laquelle Adrien Rabiot avait eu le sentiment de ne pas être assez soutenu. Au cours de la saison 2018-2019 (sa dernière année de contrat), il trouve le soutient de l’UNFP qui se dit soutenir Rabiot à l’époque, ce qui obligea le PSG a réintégrer son joueur avec le groupe professionnel. En plus des négociations mises en échec avec le FC Barcelone pour cause d’offre jugée « ridicule » par Antero Henrique, le Paris Saint-Germain reproche à Adrien Rabiot une sorite en boîte de nuit le 6 mars 2019 juste après l’élimination (1-3) en Ligue des Champions face à Manchester United. Une situation qui cause donc le divorce entre le joueur et son club formateur, mais surtout un départ libre.

Le PSG a-t-il intérêt à aller le récupérer une nouvelle fois … libre ?

Quatre ans après ce départ libre de son club formateur, Adrien Rabiot se retrouve une nouvelle fois à la fin de son bail courant avec la Juventus Turin. L’occasion pour lui de réfléchir tranquillement quant à son prochain club. A ce sujet, en liaison avec le Paris Saint-Germain, le joueur répond : « Vu le football aujourd’hui, c’est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s’interdire. Après, le PSG a été un moment de ma carrière. Ça fait quatre ans que je suis en Italie. Je suis passé à autre chose et tout se passe bien sur le terrain et dans ma vie. Sur mon futur, je vais être honnête, je n’en sais rien. En tant qu’homme, ça me plaît de voyager, de découvrir d’autres cultures et en Italie je me sens très bien. Après, je laisse les options ouvertes. On verra dans quelques mois« , a-t-il déclaré dans les colonnes du Figaro ce vendredi 24 mars. En tempérant, le titi parisien ouvre donc la porte à la piste le menant à Paris. La question est de savoir si, pour un secteur de jeu défaillant au Paris Saint-Germain, le club de la capitale ouvrirait ses portes à son ancien protégé ?

Adrien Rabiot sous le maillot du PSG saison 2018/2019

Adrien Rabiot devient international français le 15 novembre 2016 en honorant sa première sélection face à la Côte d’Ivoire. Sept ans plus tard, il est devenu un élément incontournable du groupe Bleus de Didier Deschamps. Preuve de l’épaisseur et l’expérience acquises. Toujours dans ce sens, au cours de cette saison 2022-2023, il est le second joueur le plus utilisé par Massimiliano Allegri à la Juventus Turin avec près de 2 838 minutes passées sur le pré. Un temps de jeu qu’Adrien Rabiot a su bonifier avec ses 9 buts et 4 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. Il dresse actuellement son bilan le plus prolifique depuis le début de sa carrière. Il est aujourd’hui un des meilleurs milieux de terrain de Série A, comme il a été un des meilleurs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, se hissant ainsi jusqu’en finale pour sa première participation à un Mondial. Preuve de sa régularité et fiabilité, l’ancien du PSG enchaîne les saisons autour de 40 matchs depuis son départ.

2019/2020 : 37 matchs 1 but – 1 passe décisive

2020/2021 : 47 matchs – 5 buts – 3 passes décisives

2021/2022 : 45 matchs – 0 but – 2 passes décisives

2022/2023 : 33 matchs – 9 buts – 4 passes décisives (saison en cours)

Pour la Juventus Turin, prolonger Adrien Rabiot semble compliqué à ce jour. Après un transfert avorté à Manchester United la saison passée, les Bianconeri, comme le PSG, pourraient perdre leur numéro 25 sans gagner d’indemnité de transfert. Actuellement 7e de Série A, le club de la Vielle Dame est à 4 points de la Ligue Europa Conférence, à 6 points de la Ligue Europa et à 7 points de la Ligue des Champions. Si la partie n’est pas jouée, il sera vraisemblablement compliqué pour les Turinois de faire face aux concurrents dans la course à l’Europe. Un fait qui, conjugué aux difficultés financières de la Juve, ne facilitera pas la tâche des dirigeants italiens afin de prolonger Adrien Rabiot. Ce dernier, qui perçoit un salaire annuel avoisinant les 7,5 millions d’euros, rend compliqué les négociations dans le cadre de la nouvelle politique salariale rigoureuse instaurée par la direction de la Juventus Turin.