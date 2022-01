Thilo Kehrer a rejoint le PSG durant l’été 2018 en provenance de Schalke 04. Le défenseur central a eu du mal lors de ses premiers mois sous le maillot de Rouge & Bleu. Son erreur lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United – au Parc des Princes en 2019 – l’a hanté pendant de très long mois. Depuis le début de la saison, il s’est montré à son avantage et a même marqué deux buts lors de ses trois derniers matches. Kehrer s’est confié à PSG TV. Extraits choisis.

Ses sensations depuis le début de l’année 2022

« Je me sens très bien. Je pense que je fais des bons matches cette année. Je me sens bien, je me sens plus libre sur le terrain. J’essaye de jouer mon meilleur rôle et j’ai surtout envie de continuer comme ça. J’ai envie de montrer la meilleure version de moi-même sur le terrain.«

Les critiques

« Je pense que je suis très critique avec moi-même. J’analyse beaucoup. Je regarde les matches plusieurs fois sur toutes les situations, surtout qu’il y a toujours une autre lecture, un autre ressenti entre être dans le match et le regarder de l’extérieur. Et c’est pour ça que j’essaye toujours de m’améliorer sur ça et en regardant les matches et surtout les situations que j’ai eues. Et sinon, oui, c’est dans le travail de tous les jours. Je suis toujours en train de travailler. J’ai toujours travaillé. Je suis convaincu que c’est ça qui paye. Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre.«

Nice

« Oui, c’est un grand objectif pour nous et on sait que dans un match à élimination directe, il peut tout arriver. C’est pour ça qu’il faut se préparer encore mieux, et être plus concentrés sur un match comme ça. Surtout qu’on va affronter Nice, qui est une bonne équipe, actuellement deuxième du championnat. C’est pour ça qu’on doit être bien préparés, et savoir à quoi nous attendre.«

