Stéphane Bitton et les difficultés du PSG à vendre sous QSI

Le mercato hivernal ferme ses portes lundi à 23h59. Lors de ce dernier, le PSG a été plus actif du côté des départs plutôt que dans les arrivées. Ces derniers jours pourraient s’annoncer bouillants avec les dossiers Eric Junior Dina Ebimbe et Tanguy Ndombele. Stéphane Bitton regrette que les Rouge & Bleu ne sachent pas vendre.

« Un jour, il faudra bien que les historiens du football se penchent sur les mercatos du PSG sous QSI. Quelle que soit la saison, hiver ou été, le PSG sait bien acheter. Il est actif voire hyperactif sur le sens des arrivées mais il l’est beaucoup moins dans celui des départs malheureusement, confesse Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. On ne sait toujours pas vendre du côté du Paris Saint-Germain. Pourtant, des stars il en est passé de Pastore à Messi. Beaucoup sont venus au Paris Saint-Germain, quasiment aucun ont été revendus.«

Le journaliste a ensuite évoqué le mercato du PSG avec les départs de Rico et Rafinha, et celui probable de Dina Ebimbe, mais aussi la piste Ndombele.

« Il y a une priorité absolue pour les dirigeants et le staff du PSG, c’est Tanguy Ndombele. Il a un profil qui plaît beaucoup à Pochettino et qui me plaît aussi. Mais pour ça, il faut de l’argent et il faudra vendre. Je vous propose pour un Draxler acheté on vous file un Kurzawa à 50%. Les ventes sont ouvertes. »