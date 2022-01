Pour Govou, Tanguy Ndombele « serait un plus » pour le PSG

Depuis plusieurs jours, le nom de Tanguy Ndombele est associé au PSG. Mauricio Pochettino aimerait retrouver son ancien joueur à Tottenham mais avant ça, le PSG doit dégraisser au milieu. L’international français serait aussi dans le viseur de Valence, qui aurait trouvé un accord avec les Spurs pour un prêt de six mois. Comme nous vous l’avons révélé il y a deux jours, Ndombele a fait des Rouge & Bleu sa priorité absolue. Sidney Govou valide cette piste.

« Sportivement, je pense que ça serait un plus pour le PSG s’il retrouve son niveau qu’il a eu à Lyon ou au début à Tottenham, assène Govou sur le plateau du Late Football Club. Je trouve que c’est un très très bon joueur et qui apporte une chose différente au milieu de terrain parisien. On a des joueurs qui jouent souvent sur la latéralité, qui font beaucoup de passes, qui échange le ballon avec des petites passes. Lui, est quelqu’un qui a la capacité à faire la passe vers l’avant.«