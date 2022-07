Attendue depuis plusieurs jours, l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG pour les deux prochaines années a été officialisée hier après-midi. Le nouvel entraîneur parisien a été présenté à la presse dans la foulée. L’ancien coach niçois a aussi donné sa première interview à PSG TV. Ses premiers moments en tant qu’entraîneur Rouge & Bleu, le Parc des Princes, la place qu’il souhaite donner à la formation…Extraits choisis.

Etre l’entraîneur du PSG

« Tout d’abord, quand on devient l’entraîneur du PSG, on devient l’entraîneur d’un des plus grands clubs au monde, avec une exposition mondiale, le Parc des Princes, Paris, la capitale, le Paris Saint-Germain et ses magnifiques couleurs… Il peut évidemment y avoir beaucoup de pression, mais ce n’est pas comme ça que je le ressens. J’étais évidemment fier et même un peu ému quand je suis arrivé au Parc des Princes, parce que je sais que beaucoup d’entraîneurs auraient aimé être à ma place. Après, il y a le poids des responsabilités. On a une obligation de résultat, de résultats en termes de victoires évidemment, mais aussi en termes de qualité de jeu et en termes d’image. C’est là-dessus que je vais me concentrer, dans le travail, avec mes joueurs, mon équipe technique, mon staff médical, pour faire en sorte que l’on puisse vivre une saison non pas agréable, mais une saison magnifique.«

Le Parc des Princes

« C’est une enceinte unique ! J’ai eu le plaisir de pouvoir accéder au terrain et de voir le stade vide. C’est déjà une magnifique enceinte historique. Saison après saison, l’ambiance est de plus en plus forte, avec évidemment de plus en plus d’attentes par rapport aux objectifs et aux moyens du club, mais je suis très heureux. Je serai très content d’être cette fois sur le banc de droite pour diriger mon équipe. C’est sûrement un des stades qui vous marque le plus, de par sa beauté et son nom, le Parc des Princes. Est-ce que sur le terrain, on a des princes ? J’espère qu’on aura avant tout des joueurs de très haut niveau totalement investis derrière le projet qui a été redéfini par la direction. Je suis évidemment ému et aussi très fier de pouvoir être à l’intérieur de ce stade.«

Son manque d’expérience en Ligue des Champions

« Oui, avoir l’expérience de la Ligue 1 permettra d’entrer rapidement dans le championnat, que je connais très bien. Je connais aussi la quasi-totalité de l’effectif, puisqu’on se croise depuis pas mal d’années maintenant. Personne ne doit oublier que si nous sommes champions en fin de saison, nous serons le seul club à avoir onze titres de champions ! Il y a aussi le Trophée des Champions et la Coupe de France, qui sont évidemment des trophées importants. Après, il y a la Champions League et je peux évidemment comprendre que certains soient sceptiques. J’ai découvert cette compétition en tant qu’adjoint, puis à Lille avec un parcours très difficile à l’époque. Mais j’ai beaucoup appris. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de classe mondiale, et tout le monde sera focalisé. Soyons d’abord très bons, agréables à voir jouer dans notre championnat. Après, il y aura la Champions League. Quand on démarre une saison, quatre ou cinq équipes sont capables de la gagner. À la fin, il n’y en a qu’une. La dernière édition, c’était surtout de l’irrationnel. On ne gagne pas avec des noms. On ne peut pas dire : « On va gagner la Champions League ». C’est beaucoup de travail, beaucoup d’exigence. C’est une grande volonté de la part de tout un club, des supporters et les joueurs. Mais c’est aussi avoir ce brin de réussite à certains moments. Comment fait-on pour avoir ce brin de réussite ? On essaye de maîtriser tous les paramètres autour de l’équipe et d’arriver en forme le jour J. Mais il faut reconnaître que cette saison la Champions League a montré que c’était une compétition très difficile à gagner et avec des scénarios incroyables et irrationnels que personne ne pouvait prévoir.«

La place accordée à la formation

« Mon staff et moi serons très présents et nous aurons un regard très important sur la formation et la préformation du PSG. Je sais de quoi je parle : à Lille, on a été champion avec des joueurs formés au Paris Saint-Germain. On connaît tous la qualité de la formation à Paris. On connaît tous, en France et en Europe, la capacité à pouvoir trouver et faire éclore des jeunes talents de la région. À mon sens, beaucoup trop sont partis trop tôt. Nous avons l’idée, et on va essayer dans les semaines à venir de mettre en place un groupe élite pour que je puisse voir rapidement, observer et intégrer les jeunes talents du Centre de Formation. On aura une relation très forte avec ses responsables pour dégager un groupe élite, avec des joueurs qui viendront s’intégrer à l’effectif. Il va falloir alléger l’effectif actuel parce qu’il y a beaucoup de joueurs évoluant au même poste. Pour l’équilibre du vestiaire, pour avoir une bonne ambiance de travail et pour faire en sorte que tout le monde se sente concerné par un projet commun, il faudra réduire l’effectif. On le réduira, et les jeunes talents qui le mériteront viendront s’entraîner avec nous et, pourquoi pas, participer à quelques matches avec l’équipe professionnelle. »