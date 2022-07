C’est un feuilleton qui aura tenu en haleine un bon nombre de supporters du PSG et observateurs du football qui pris fin ce mardi. Comme nous vous l’avons révélé en image tout au long de ces deux derniers jours, Christophe Galtier est devenu le nouveau coach du Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons. L’entraineur parisien s’est longuement exprimé en conférence de presse pour partager ses idées, sa philosophie de jeu, sa rigueur mais aussi l’esprit de groupe qu’il souhaite mettre en place au quotidien. L’ancien niçois est, par la suite, allé du côté du Camp des Loges pour diriger son premier entraînement avec la quasi-totalité du groupe et ses premiers mots ont déjà été rapportés.

Exigence, entretiens, discipline et esprit d’équipe : les mots d’ordre de Galtier

Comme l’a révélé Loic Tanzi sur son compte Twitter, Christophe Galtier a tenu un « discours mobilisateur devant ses joueurs » avant l’entraînement. Ses propos faisaient échos à ce qu’il avait pu exprimer en conférence de presse plus tôt dans la journée. Il n’y aurait par ailleurs plus aucun passe droit pour les joueurs, que le terrain sera l’unique priorité, et le collectif devra être plus fort que l’individualisme. De plus, le journaliste pour RMC Sport révèle que les joueurs qui partiront en tournée au Japon signeront un règlement mis en place par Luis Campos et Christophe Galtier qui comportera des règles et des sanctions prévues s’il y a manquement à ces dernières. Une nouvelle réglementation qui fait écho à la rigueur que souhaite mettre en place l’ancien lillois chez les Rouge & Bleu. Aussi la journée de mardi n’a pas été de tout repos puisque « beaucoup de réunions » ont été organisées au Camp des Loges entre le nouveau coach Rouge & Bleu, le conseiller sportif, et les joueurs en individuel. Au programme, la prise de connaissance du « projet souhaité par le club et la place de chacun ». Et ceci concerne même ceux qui ne sont plus désirés. Ces entretiens doivent se poursuivre avec les jeunes qui pourraient être prêtés ce mercredi.

Cette nouvelle ère débute donc sans répit, et le PSG ne se ménage pas dans ses efforts que ce soit du point de vue du mercato mais aussi dans l’application de sa nouvelle politique sportive.