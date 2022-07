Depuis plusieurs jours, un accord entre le PSG et Christophe Galtier sur un contrat de deux ans est avancé dans les médias. Mais les discussions qui s’éternisaient entre les dirigeants parisiens et Mauricio Pochettino pour trouver un accord sur le départ de l’entraîneur argentin et son staff, à un an de la fin de leur contrat, ont retardé l’officialisation de l’arrivée de l’ex-entraîneur de l’OGC Nice.

Christophe Galtier entraîneur du PSG pour les deux prochaines saisons

Mais c’est désormais officiel. Via un communiqué, le PSG a entériné l’arrivée de Christophe Galtier sur son banc. Le technicien français (55 ans) a signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu le liant donc au club de la capitale jusqu’en 2024.. Après huit ans sur le banc de l’AS Saint-Etienne (2009-2017) et une Coupe de la Ligue, quatre ans à Lille (2017-2021) et un titre de champion de France puis un an à Nice (2021-2022), l’ancien défenseur va connaître sa quatrième expérience en tant que coach principal, et quelle expérience !