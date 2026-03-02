ICI C'EST PARIS MUSIC LAB
Image : PSG.fr

La réussite du premier Ici c’est Paris Music Lab

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 mars 2026

Le PSG se diversifie depuis plusieurs années. Il y a quelques jours, il a lancé Ici c’est Paris Music Lab, premier camp d’écriture musical organisé dans un stade de football. Il a dressé le bilan de cette première.

Le PSG n’est plus seulement un club de football. Il est devenu une marque internationale qui ne cesse de croître dans le monde. Il a lancé plusieurs initiatives dans de nombreux et variés domaines. Ces derniers jours, le PSG a organisé, avec Universal Music Publishing Group, le Ici c’est Paris Music Lab, premier camp d’écriture musicale organisé dans un stade de football. Ce dernier s’est déroulé du du 27 février au 1er mars. Une première édition inédite, dont les compositions produites viendront développer l’identité musicale du club, dans, comme en dehors du stade, indique le PSG dans un communiqué. 

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canalsupporters.com

un chapitre important pour le PSG sur la scène musicale

« Un week-end complet de création artistique, avec l’objectif de développer l’identité musicale du club ; d’enregistrer des collaborations et des featurings uniques qui viendront nourrir une mixtape 100% Paris Saint-Germain ; et plus largement de faire du club un nouvel acteur et partenaire de la création musicale. » Pour sa première édition, le Ici c’est Paris Music Lab a pu compter sur la présence d’artistes français et internationaux de renom. « Au-delà des sessions studio, le Ici c’est Paris Music Lab a été marqué par plusieurs moments forts qui ont transformé le Parc des Princes en véritable scène culturelle. Partenaire de l’événement, Radio Nova a exceptionnellement délocalisé son émission emblématique Nova Danse au Parc des Princes samedi 28 février. Pour l’occasion, les producteurs Crayon et LUCASV ont fait monter la température en prenant le contrôle des platines pour deux heures de set, alternant entre musique électronique aux accents de French Touch et hip-hop alternatif électronique. Le camp d’écriture a également donné naissance à des rencontres et séquences inédites, entre artistes d’univers différents, mêlant les influences et cultures musicales, à l’image du featuring inédit entre Théodora et JT, ou encore Mero et ElGrandeToto. Plusieurs collaborations originales, nées dans les travées du Parc des Princes, verront le jour dans les prochains mois au sein d’une mixtape spéciale. » Cette première édition du Ici c’est Paris Music Lab vient clôturer un chapitre important pour le club sur la scène musicale. En réunissant talents émergents, artistes français et internationaux dans son stade, le Paris Saint-Germain démontre une nouvelle fois sa capacité à fédérer les cultures, créer des ponts entre les disciplines et imaginer des formats inédits, conclut le PSG dans son communiqué





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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 mars 2026

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