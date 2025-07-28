Le PSG annonce une collaboration avec le groupe de K-Pop, BlackPink

Le PSG est connu à l’international. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé une collaboration avec le groupe de K-Pop, BlackPink.

Le PSG n’est plus qu’un club de football. C’est également une marque qui grandit petit à petit dans le monde. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé une collaboration avec le groupe mondialement connu de K-Pop, BlackPink. Dans son communiqué, le PSG indique qu’il lance « une collection spéciale BLACKPINK IN YOUR AREA dédiée au groupe de K-Pop incarné par les incontournables Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Dans le cadre de sa tournée mondiale, BlackPink s’associe en exclusivité avec le Paris Saint-Germain pour illustrer et célébrer cette série de concerts événement en Europe. »

A voir aussi : PSG : Les droits TV, les finances et futurs projets du club … Victoriano Melero se confie !

Des produits ornés des logos PSG x BLACKPINK

Cette capsule exclusive marie l’énergie et la puissance de BLACKPINK à l’identité emblématique et à la renommée du Paris Saint-Germain, à travers une collection en édition limitée de t-shirts et de sweats à capuche ornés des logos PSG x BLACKPINK, déclinés dans la palette rose et noire iconique du groupe. Une gamme qui s’inscrit dans une démarche artistique visant à célébrer et à rassembler les univers de la musique de la mode et du sport, avance le PSG dans son communiqué. « Alors que le groupe de K-Pop poursuivra sa tournée en Asie dès octobre 2025, le Paris Saint-Germain poursuit le renforcement de sa présence dans la région où de nouveaux projets sont attendus dans les prochains mois », conclut le PSG. La capsule BLACKPINK x PSG sera disponible à partir du 30 juillet 2025 sur la boutique en ligne du PSG.