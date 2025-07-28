Psg black pink
Image : PSG.fr

Le PSG annonce une collaboration avec le groupe de K-Pop, BlackPink

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 juillet 2025

Le PSG est connu à l’international. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé une collaboration avec le groupe de K-Pop, BlackPink.

Le PSG n’est plus qu’un club de football. C’est également une marque qui grandit petit à petit dans le monde. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé une collaboration avec le groupe mondialement connu de K-Pop, BlackPink. Dans son communiqué, le PSG indique qu’il lance « une collection spéciale BLACKPINK IN YOUR AREA dédiée au groupe de K-Pop incarné par les incontournables Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Dans le cadre de sa tournée mondiale, BlackPink s’associe en exclusivité avec le Paris Saint-Germain pour illustrer et célébrer cette série de concerts événement en Europe. »

A voir aussi : PSG : Les droits TV, les finances et futurs projets du club … Victoriano Melero se confie !

PSG : Les droits TV, les finances et futurs projets du club … Victoriano Melero se confie !
canalsupporters.com

Des produits ornés des logos PSG x BLACKPINK

Cette capsule exclusive marie l’énergie et la puissance de BLACKPINK à l’identité emblématique et à la renommée du Paris Saint-Germain, à travers une collection en édition limitée de t-shirts et de sweats à capuche ornés des logos PSG x BLACKPINK, déclinés dans la palette rose et noire iconique du groupe. Une gamme qui s’inscrit dans une démarche artistique visant à célébrer et à rassembler les univers de la musique de la mode et du sport, avance le PSG dans son communiqué. « Alors que le groupe de K-Pop poursuivra sa tournée en Asie dès octobre 2025, le Paris Saint-Germain poursuit le renforcement de sa présence dans la région où de nouveaux projets sont attendus dans les prochains mois », conclut le PSG. La capsule BLACKPINK x PSG sera disponible à partir du 30 juillet 2025 sur la boutique en ligne du PSG.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 juillet 2025

Articles similaires

Randal Kolo Muani Juve

Mercato – Kolo Muani tout proche de rejoindre la Juve ?

28 juillet 2025
PSG Poissy

Une nouvelle arrivée au sein de l’organigramme du PSG

28 juillet 2025
Quentin ndjantou

Le PSG officialise le premier contrat professionnel de Quentin Ndjantou

28 juillet 2025
Talk CS

Talk CS : Lucas Chevalier à la place de Donnarumma, vraie opportunité ou fausse bonne idée ?!

28 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page