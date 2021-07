La saison 2 de la série documentaire sur le PSG disponible le 10 septembre sur Amazon

Un an après la sortie de la saison 1 consacrée au Final 8 de Ligue des champions du PSG à Lisbonne lors de l’été 2020, le PSG et Amazon dévoileront prochainement la saison 2 de la série documentaire “PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende.” Un documentaire qui sera disponible sur la plateforme Amazon Prime Video le 10 septembre prochain, comme annoncé par le club de la capitale via son site internet. “Lors de cette saison en 3 parties, le documentaire proposera une immersion unique et exclusive au sein du club, en suivant les joueurs, les entraîneurs et les supporters au cœur de la saison 2020/21, en se plongeant notamment dans un parcours marqué par les rebondissements en UEFA Champions League.”

Cette deuxième partie de la série documentaire autour des Rouge & Bleu comportera également des interviews exclusives de certaines légendes du club comme “Rai, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Ronaldinho, Youri Djorkaeff, David Ginola, Bernard Lama qui ont partagé leurs expériences sur la famille Rouge et Bleu. Au cours de cette deuxième saison, l’histoire va se mélanger à l’actualité, la compétition va se greffer aux souvenirs… Et cette immersion va apporter un éclairage unique sur ce qui a fait du Paris Saint-Germain le club de football le plus titré de France et un club de renommée internationale“, conclut le PSG sur son site officiel. Une saison 2 qui sera disponible en France, DROM-COM, Monaco, Andorre, Belgique, Suisse et au Luxembourg.